Denktaş: “DP’ye kırgınım. Artık aday değilim. Karışmıyorum. Buyursunlar yapsınlar. DP'ye iki bakanlık sağlayarak son görevimi de yaptım. Bir sivil toplum örgütü kuracağım. Halkı aydınlatmak istiyorum”





DP Milletvekili Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası ilk kez önemli açıklamalar yaptı.

Denktaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Müdahale oldu... Seçim sürerken de oldu...UBP tabanı son 10 günde bizden dönmeye başladı. DP'den de gerekli desteği görmedim.

Çekilme gündeme geldi. 'Hayır' dedim. Bana oy verecekleri yarı yolda bırakamam dedim. Yaptığım iyiliklerin karşılığını göremedim.

Ben sadece Denktaş'ın oğlu değilim, ülkenin en zengin ailelerinden birinin damadıyım. Eşimin ailesinin geçmişten gelen mal varlığını yeni sananlar var.

Beni tanımayanların bana hırsız demesine çok kırıldım.

Sonucu hak etmedim ama itibarımın bu olmadığını insanlar bana gösteriyor.

Aldığım sonuca kırıldım. En çok da kendi kendime kırıldım.

DP'ye iki bakanlık sağlayarak son görevimi de yaptım.

Özesay bir projedir... Ama tutmamıştır. Hiçbir proje zaten tutmamıştır.

DP’ye kırgınım... Artık aday değilim. Karışmıyorum. Buyursunlar yapsınlar..."

Bir sivil toplum örgütü kuracağım. Halkı aydınlatmak istiyorum. 5 yıl sonrası adaylık için de bana ışık tutacaktır..."



“Özgürgün'ün tutuklanma ihtimali var”



DP Milletvekili Denktaş, “Özgürgün tutuklu yargılanma ihtimali olduğu için mi gelmiyor?” sorusu üzerine “Tabii sıkıntı ordadır. Tutuklu yargılanma durumu var. Aldığım bilgi bu yöndedir” yanıtını verdi



DP Milletvekili Serdar Denktaş, 'UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, tutuklanma ihtimali yüzünden mi adaya gelmiyor?' sorusuna verdiği yanıtla, tutuklanma ihtimali olduğunu belirterek, “Sıkıntı buradadır. Benim aldığım bilgi bu yöndedir” dedi.

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Er Meydanı adlı programa konuk oldu.

İstifa talebi mecliste reddedilen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün hakkında konuşan Denktaş, “İstifa kararı tek taraflı bir mekanizmadır. Bir milletvekili istifa ediyorsa, kendisini seçen kitleye rağmen, bunu önlemek hangi mantığın eseridir ve anayasanın gereğidir... Meclisin bunu oylaması onu anlamış değilim. Hiçbir gerekçe bulamıyorum. Geçmişte Abbas Sınay’ın istifa talebi oldu ve bu istifayı reddettik. Şimdi Özgürgün’ün istifası reddedildi. Meclis iç tüzüğü ne der tartışması yapılıyor. ”

Geçmişte 4-5 ay bir vekil meclise gelmedi. Meclis hiçbir karar üretmedi. Bunun da örneği var” dedi.

Denktaş, "Bu dokunulmazlığı UBP kaldırdı. Özgürgün'ün istifasının kabulüne veya reddine onlar karar versin diye salonda yer almadım" diye konuştu.

Özgürgün’ün bu ülkenin başbakanlığını yapmış birisi olduğunu kaydeden Denktaş, Özgürgün’ün adaya gelmesi ve tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Mahkemenin Özgürgün’ü suçlu bulması durumunda bu durumdan kaçılamayacağını kaydeden Denktaş, “Özgürgün tutuklu yargılanma ihtimali olduğu için mi gelmiyor?” sorusu üzerine “Tabii sıkıntı ordadır. Tutuklu yargılanma durumu var. Aldığım bilgi bu yöndedir” yanıtını verdi.

Özgürgün’e meclis kararıyla imkanın sağlanması ve adaya gelmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Gelsin ve tutuksuz yargılanacaksa yargılansın. Mahkemenin vereceği karara herkesin boynu kıldan incedir” dedi.





