Sendikal Platform, Başbakanlık önünde eylem yaptı

Sendikal Platform, Başbakanlık önünden siyasi partilere ve örgütlere seslenerek, halkın sağlığını korumak adına sorumluluk alınmasını istedi, yaratılan felaketin toplumsal tepki ve mücadeleyle önlenebileceğini söyledi.

Sendikal Platform, bugün Başbakanlık önünde açıklama yaptı, “UBP-HP Hükümeti Halk Sağlığına Zararlıdır,” “Karantinasız Girişlere Hayır” pankartı açtı.

Sendikal Platform adına ortak açıklamayı Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ – SEN) Başkanı Abdullah Özdoğan okudu.

“YARATILAN YIKIMIN SORUMLUSU UBP-HP HÜKÜMETİDİR”

Özdoğan, Sendikal Platformun 5 maddeden oluşan, “ülkeye gelenlerin karantinada kalması, salgının boyutunun tespiti içi vatandaşlara rastgele test yapılması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi; pandemi hastanesinin bir an önce tamamlanması, yeniden kapanmamak adına radikal tedbirlerin alınması ve ekonomik önlem” taleplerini dile getirdi.

Açıklamada, UBP-HP hükümeti “sorumsuzlukla”, “iradesizlikle”, “gazino ve özel hastane patronlarına hizmet etmekle”, “halkı değil seçimi düşünmekle” suçlandı, “Halk bunun bedelini, sağlığıyla, çocuklarının alamadığı eğitimle, ekonomik faaliyetlerin çökmesiyle ödüyor. Yaratılan yıkımın sorumlusu UBP-HP hükümetidir” denildi.







ELCİL: “KUDRET ÖZERSAY VE ERSİN TATAR CO ŞİRKETİ, ÜLKEMİZE KORONA İTHAL EDEN BAŞARILI BİR ŞİRKETTİR…”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, de Başbakanlık önünde kısa bir açıklama yaptı.

“Dünyada salgın devam ederken, halkın da özverili duruşuyla bizde 76 gün boyunca pozitif vaka görülmedi” diyen Elcil, hükümetin bu ortamı koruyamadığını, icraatlarıyla halkın sağlığını tehlikeye attığını savundu.

Başbakan ve Başbakan Yardımcısı için şirket benzetmesi yapan Elcil, “Kudret Özersay, Ersin Tatar Co. Şirketi, ülkemize korona ithal eden başarılı bir şirkettir. Hükümetin icraatları halkın sağlığını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

“İyiye değil, kötüye gidiyoruz” diyen Elcil, belli çevrelere menfaat sağlayan, şirket mantığıyla hareket edenlerin yaşanan krizin sebebi olduğunu söyledi.