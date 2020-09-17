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Polisiye Haberler

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Polisiye Haberler

 

AVNİ TAYANÇ’IN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Araç içerisinde bulunan Avni Tayanç’ın “Kalp Krizi” sonucu yaşamını kaybettiği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Güneşköy’de su tesisleri ile Gaziveren arasındaki deniz sahilinde kullanımındaki araç içerisinde ölü bulunan Avni Tayanç (E-67)’ın doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “Kalp Krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNT KENEVİRİ)TASARRUFU             

Bu sabah 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da  Asena Sokak üzerinde polis tarafından yapılan devriyeler sırasında K.L.G.(E-19)’nin polis aracını görmesi üzerine kaçmaya çalıştığı, tasarrufunda bulunan içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigarayı ve yaklaşık yarım gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Akabinde K.L.G.’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABULU           

2020 yılı Ağustos ayı içerisinde Gazimağusa’da H.K. (E-43)’nin, çalışmakta olduğu inşaat şirketine ait 6 takım demir iskele ayağı çaldığı ve söz konusu demir iskele ayaklarının A.Ş.(E-39) tarafından hırsızlık olduklarını bildiği halde alındığı tespit edildi. H.K ve A.Ş tutuklandı.

İLAÇ ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET        

Gazimağusa’da dün trafik kazası yapan T.K.M.K.(E-29)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 110 Xanaks, 94 Alyse ve 22 Rivotril  marka hap bulunarak emare olarak alındı.  Bahse konu şahıs tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

Dün saat 09.00 sıralarında, Güzelyurt’da Ecevit caddesi üzerinde M.G. (E-68)’nin kullanımında bulunan araçta ve ikametgahında polis tarafından yapılan aramada  tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 40 kg. tütün ve 45 kg Maraş otu bulundu.  M.G.’ye Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından 10.000 TL para cezası kesildi.

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