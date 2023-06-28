Şeker ve çikolatalar da zamlardan nasibini aldı

Bayram şekerleri ve çikolataları da zamlardan nasibini aldı. Çikolataların kilosu 580 TL’ye çıktı

Bayramların simgelerinden biri olan bayram şekerleri ve çikolataları da zamlardan nasibini aldı.

Hammaddeleri Belçika’dan ve döviz üzerinden gelen çikolataların kilosu 580 TL’yi bulurken, en ucuz bayram şekeri de 35 TL’den alıcı buluyor.

Bayram günlerinin vazgeçilmezi olan bayram şekerleri marketlerdeki raflarda en ucuz 35 TL’den satışa sunuluyor.

Raflarda 275 gram sakızlı şeker 35 TL’den satılırken, 375 gram Kent bayram şekeri çeşitleriyse 50,90 TL, Kent 504 gram mini meybon şeker 93,90 TL olarak satılıyor.

Caramel Çikolata Mağazası Direktörü Özden Çıraklı, 300’den fazla çikolata çeşidinin bulunduğunu, bu yıl 23 yeni tat ilave ettiklerini belirterek dut, bitter çikolata, portakal, Antep fıstığı, vanilya, damla sakızı gibi çeşitli çikolataların bulunduğunu kaydetti.

Bayramda sargılı çikolataların tercih edildiğini dile getiren Çıraklı, 50-60 çeşit sargılı çikolatanın bulunduğunu ifade etti. Çıraklı, bayrama yönelik krokanların büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, Antep fıstıklı, fındıklı ve fındık ile üzümlü krokanların en çok tercih edilen çeşitler olduğunu söyledi.

Firmalara özel, onların isminin yer aldığı kutuların içerisin yerleştirilmiş çikolataların da söz konusu olabileceğine dikkat çeken Çıraklı, bu yönde de bir talep olduğunu söyledi.

Çikolataların kilosunun son yapılan zamla 585 TL’den başladığını ancak bir kiloya çok sayıda çikolata girdiği için birim fiyatının uygun olduğunu dile getiren Çıraklı, çikolataların Belçika’dan gelen hammaddelerle üretilmiş çikolatalar olduğunu ifade etti.

Çıraklı, girdilerin dövize endeksli olduğuna işaret etti.

