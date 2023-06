Elektrik zammına büyük tepki

Elektriğe yapılan yeni zam büyük tepki çekti. Vatandaşlar “Bu insanlar ne yiyecek ne içecek soranınız var mı? Usandırdınız artık, bıktırdınız” diye isyan etti

Elektriğe yapılan yeni zam, iş çevreleri, esnaf ve vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin bazıları şöyle:



Nurcan Amca:

Ne güzel memlekette yaşarık her şeye her Allahın günü zam. Yatırık zam haberi ile kalkarık zam haberiyle. Asgari ücrete, hayat pahalılığına gelince ses yok! helal büyük godomanlar sağlam geçirin bakalım millete kazıkları.

Her gün milletin bedduasını alırsınız. Yazıklar olsun Kıbrıs’ı da yediniz bitirdiniz. Gün geçtikçe insanların alım gücü düşüyor. Kurlar basını alıp gidiyor Bir Allahın kulu da o büyük godomanlar da dur diyemiyor. Stg borç ödeyenler nasıl ödeycek bunu düşünen yok. Marketten bir aldığını ertesin gün aynı fiyata alaman, benzine elektriğe A’dan Z’ye her şeye zam.

Artık biri hırsızlık yapmış bilmem ne yapmış kimseyi yargılamayın. Hırsız olan devlettir. Sorumsuz ilgisiz memleketini duşünmeyen gereksiz büyük godomanlardır. Memleketi yaşanmaz hale getirdiniz.







Elif Coşkun:

Hükümetin eli vatandaşın cebinde. Böyle devam edin bir daha o koltuğu göremezsiniz.



Lihan Ayhan Meriçoğlu:

Bu insanlar ne yeycek ne içecek soranınız var mı? Ancak da zam üstüne zam yapmayı bilirsiniz.



Emine Dağgül:

Yasasın KKTC. Yakında parklarda yasayan vatandaşlarınızı gördüğünüzde kendinizle gurur duyarsınız.



Hasan Turgay Adak:

Sabah kalktım benzin zammı, akşam yatıyorum elektrik zammı, vallahi yarın sabah kalkmaya korkuyorum.





Cem Melih:

Asgari ücreti belirlemeye 3 ay isterler, söz konusu cebimizdeki parayı almak olunca 1 günde karar verirler. Mükemmel hükümet.





Nihat Bayraktar:

Allah bu hükümete bildiği gibi yapsın inşallah insanlar evini geçindiremiyor evine ekmek götüremiyor hükümet anca ev kiralarına elektriğe suya zam koyar Allaha havale ediyorum.



Tansel Kapkaya:

Bakın yakın zamanda soluduğumuz havaya (oksijene) zam derlerse vallahi şaşırmam billahi şaşırmam. Paşa paşa öderim!!! öderiz!!!



Cemile Hacımusa Soyel:

Zam yaptığınız elektrik çarpasın sizi inşallah dk başı zam haberi başka icraatınız yok.



Gürsel Zeytin:

Seçim bitti zamcıklar başladı başka birşey beceremezsiniz.



Mehmet İnce:

Bu zamlar Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Böylece bu zamlar " ilk altı aylık" hayat pahalılığı ödeneğine de yansımayacak.



Elmas Selma Ağırman:

İnsanların sabrı kalmadı artık ekmek benzin elektrik. Allah yok etsin sizi artık asgari ücret noldu? Her şeye zam, çalışana zam yapın biraz da ey insaf.



Erdal Hatipoğlu:

Fakir fukarayı düşünen var mı? Onların maaşların garantili, özel sektörde çalışanlar ne olacak? Ev kiraları pahalı, elektrik pahalı, her şeye zam. Ayı zor kapatıyoruz.





Galip Zeynep Nalbantoğlu:

11.800 TL maaş ile insanların akıllarıyla dalga geçiyorsunuz değil? 21 bin verseniz bu zamlara yetmez…



Zübeyde Dinler:

Asgari ücrete zam gelmeden her şeye zam gelmeye başladı. Ne bu ya illa dersiniz artık gidin ya Rum’a çalışmaya ya da yurt dışına. Usandırdınız artık, bıktırdınız.





Muzaffer Avcı:

Suya elektriğe benzine zam! Oh ne ala vermeden alan devlet, gözünüz mü var aldığımız üç kuruşta? Onu da alın gözünüz doysun alın da bu maaşla siz geçinin de görelim oturduğunuz yerden aşar kesersiniz.





Kamil Güneyli:

Maaşımızın yarısı ev kirası yarısı elektriğe veriyoruz bütün ay kuru ekmeğe devam.



Mehmet Ayyıldız:

Geç kaldınız zavallılar ancak vatandaşın cebindeki parayı nasıl alırız onun beşindesiniz hizmete sıra gelince 0+0.



Fatma Haktan:

Benzine koydunuz, elektriğe koydunuz. Bir de nefes alıp vermeye koyunuz.



Naflenur Derin Fansa:

Asgari ücrete zam gelmeden her şeye zam üstüne zam gelir asgari ücrete zam geldi mi de tekrar her şeye zam yaparlar.