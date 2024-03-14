"Şehitlerin emanetine sahip çıkılacak"

Bağlıköy’de 1958-1974 döneminde Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden Bağlıköylü 17 şehidimiz törenle anıldı

Bağlıköy Direnişi’nin 59. Yıldönümü ve direnişte şehit düşenler dün Bağlıköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.Tören, protokol sırasına göre şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende daha sonra şehitlik özel defteri imzalandı.Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Yedidalga İlkokulu Öğretmeni Ediz Çaluda tarafından yapıldı.Çaluda, Bağlıköy’ün milli mücadele yıllarında hain saldırılara tanıklık ettiğini kaydederek, "bugün bu vatanda özgürce yaşamayı şehitlere borçluyuz" dedi; şehitlerin emanetine sahip çıkılacağını vurguladı.Bağlıköy Şehitleri Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu da, milli mücadele yıllarında Bağlıköy’de şanlı bir direniş sergilendiğini belirterek, şehitlerin mücadelesi sayesinde bugünlere gelindiğini ve bu adada var olmak için mücadelenin her zaman devam edeceğini ifade etti.Şiirler okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuştu.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının adada varlığını sürdürebilmek için orantısız güçler karşısında kahramanca direndiğini anımsatarak, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini sürdürürken ve Anavatan Türkiye’nin gelmesini beklerken çok şehitler verildiğini söyledi.Kayıp Şahıslar Komitesinin hala kayıpları bulmaya ve kimliklendirmeye çalıştığını hatırlatan Tatar, “Kıbrıs Türkü bu acıyı o zaman yaşamış ama bu acı bitmemiştir. Hala daha kayıplar ve aradıklarımız vardır. Kayıplarının mezarı başına gidip dua okuyamayan insanlarımız vardır” dedi.Kıbrıs Türkü’nün 1974 barış harekatına kadar çok çileler çektiğini, o günden bugüne ise kimsenin burnunun bile kanamadığının altını çizen Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız Türk devleti olan KKTC’nin devamı için birlik ve beraberliğimizin korunması ve uluslar arası camiaya devletten asla vazgeçilmeyeceğinin mesajının verilmesi gerektiğini vurguladı.