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Büyük bir ihtiyaç giderildi

Taşkent Şehitliği’ne TC Büyükelçiliği ve KEİ Ofisinin desteğiyle gölgelik yapıldı

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Büyük bir ihtiyaç giderildi
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Taşkent Şehitliği’ne Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi finansman desteğiyle gölgelik yapıldı.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin hazırladığı proje 700 bin TL’ye mal oldu.
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, adanın en bakımlı şehitliği olan Taşkent Şehitliği’nde bir gölgelik ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, yaklaşık bir yıl önce başlattıkları girişim neticesinde gölgeliği özelde Taşkent şehit ailelerine, genelde ise Dikmen Belediyesi’ne kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Projeyi dernek olarak hazırladıklarını ve TC Lefkoşa Büyükelçiliğine başvurduklarını kaydeden Benan, gölgeliği kazandırdığı için TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KEİ Ofisine teşekkür etti.
Gölgeliğin büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Benan, her yıl Ağustos ayında yapılan törende hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşandığını ifade etti.
Rumlar tarafından topluca katledilen Taşkent, Tatlısu ve Terazi şehitleri her yıl 15 Ağustos’ta Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anılıyor.
 
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