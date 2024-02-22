Lefke Su Kemeri’ne restorasyon

Venedik dönemine kadar tarihlendirilen Lefke Su Kemeri, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından restore edildi

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Lefke Su Kemeri'nde yürüttüğü koruma çalışması tamamlandı.Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, projenin finansmanının Avrupa Birliği tarafından sağlandığını ve uygulamasının ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.Su kemerinin Venedik dönemine kadar tarihlendirildiğini söyleyen Tuncay, çalışma yapılan kemerin bölgenin su sisteminin hayati bir bileşeni ve Osmanlı dönemi tahıl üretiminin önemli bir unsuru olduğunu ifade etti. Su kemerinin sadece bir su kanalı olmadığını, aynı zamanda tarihi metinlerde de belgelendiği üzere bir değirmen olarak da hizmet verdiğini anlatan Tuncay, koruma çalışmasıyla su kemerine yeni bir soluk getirildiğini ve gelecek nesiller için korunmasının sağlandığını kaydetti. Tuncay, yıpranmış taşların titizlikle temizlenmesi ve aşırı derecede bozulmuş, eksik taşların değiştirilmesi çalışmalarının yapıldığını belirtti. Tuncay, çalışmalar sırasında kemerin dikkatlice söküldüğünü ve yeniden inşa edildiğini anlattı.