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“Şehitlerimizi unutturmayız”

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Cumhurbaşkanı Tatar, şehit ailelerini ziyaret etti

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“Şehitlerimizi unutturmayız”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Alpay Raif’in eşi Emine Alpay Yıldırımer ve Şehit Hüseyin Mustafa’nın eşi Meryem Okyar’ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi yanında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde şehitlerin payının büyük olduğunu söyledi.
Devlet olarak şehit yakınlarının yanında olmanın şehitlere olan bir vefa borcu olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Şehitlerimizi unutmayız ve unutturmayız” dedi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni de ziyaret etti.
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