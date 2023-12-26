BRT’nin 60’ıncı gurur yılı

BRTK’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tatar “Kimse bizim haklı sesimizi kısamaz” dedi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 60’ıncı Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenlendi.

BRT’nin 60’ıncı Yıl Dönümü Resepsiyonu’na gelen konuklar, GKK Bandosunun sunduğu dinleti ile karşılandı. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, konuşmalarla devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, “cefakar ve vefakar” olarak nitelediği BRT çalışanlarının 60. yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Kuruma hizmet veren bazı isimleri anan Tatar, BRT’nin Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini vurguladı.

Kanlı Noel saldırılarına da değinen Tatar, BRT’nin o dönemde kurulduğunu anımsattı. Tatar, “Bizlerin sesini dünyaya duyurmak için yapılan çalışmalarla ilk önce radyo, sonra televizyon ve şimdilerde uydu yayıncılığı ve internet yayınları ile bütün engellemelere, izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam edeceğiz. Kimse bizim haklı sesimizi kısamaz” dedi.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt da, 60 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurabilmesi için kurulan Bayrak Radyosu’nun bugün 3 televizyon kanalı, 6 radyosu ve web sitesi ile hizmet verdiğini anlattı.

Sonrasında ise pasta kesildi ve BRT HD Sergi Salonu’nda BRT’ye yıllarca hizmet vermiş merhum Hakan Çakmak’ın anısına açılan sergi gezildi.

