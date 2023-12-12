banner913
banner932
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
9 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
173 0
 
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
39 0
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
Sürücü Eğiticisi Uygulama Sınavı için 15 Aralık’a kadar müracaat kabul edilecek
23 0
Liderler bu akşam bir araya gelecek
Liderler bu akşam bir araya gelecek
16 0
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
13’üncü maaşlar 21 ve 22 Aralık’ta ödenecek
17 0
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
İsrail’den KKTC’de suikast girişimi iddiası
107 0
banner996
banner985

Şehit Piyade Er Hasan Kara, şehit edilişinin 35’inci yılında ilk kez düzenlenen törenle anıldı

banner989

Lefkoşa’da 11 Aralık 1988’de devriye görevindeyken Kıbrıslı Rumlar tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Piyade Er Hasan Kara, 35 yıl sonra, ilk kez düzenlenen törenle anıldı.

banner974
Şehit Piyade Er Hasan Kara, şehit edilişinin 35’inci yılında ilk kez düzenlenen törenle anıldı
banner971

 
Hasan Kara için, bugün, şehit edildiği, BM kontrolündeki ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan Sokağı'nda anma töreni düzenlendi.
 
Anma törenine, şehit Kara’nın ailesi ve yakınları, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri ile üyeleri katıldı.
 
Törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Şehit Hasan Kara’nın ağabeyi Erbil Kara tarafından Hasan Kara’nın şehit edildiği yere çelenkler bırakıldı.
 
Ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehit Hasan Kara’nın anısına bir konuşma yaptı.
 
Benan, 35 yıl önce, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik hizmetini yaparken, devriyedeki Rum askerlerinin silahlı saldırısı sonucu, görevi başında vurularak şehit edilen Piyade Er Hasan Kara’yı anmak için bugün şehit edildiği yerde toplandıklarını söyledi.
 
Benan, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile birlikte yıllarca sürdürülen onurlu bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade ederek, “Şehitler vererek kurulan Cumhuriyeti korumak ve kollamak en büyük görevimizdir” dedi.
 
Benan, bütün vatan topraklarında olduğu gibi 35 yıl önce Hasan Kara’nın şehit edildiği bu toprakların da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aidiyetini hiçbir zaman sorgulatmayacaklarını” ifade ederek, KKTC bayrağını göklerde dalgalandıracak genç mücahitlerin de “tahriklere kapılmadan, olgunlukla ve ciddiyetle görevlerini sürdürmeye devam edeceklerine” olan inancını dile getirdi.
 
Benan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile vatan uğruna Piyade Er Hasan Kara gibi canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, hayatta olan mücahitlere ve gazilere şükranlarını sundu.
 
Anma töreni, Hasan Kara’nın şehit edildiği yere karanfillerin bırakılmasıyla tamamlandı.
 
1970 doğumlu olan Şehit Piyade Er Hasan Kara, Altınova köyünden idi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.