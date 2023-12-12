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“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
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Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
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Yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarpan motor sürücüsü yaralandı

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Yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarpan motor sürücüsü yaralandı
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Girne’de dün öğlen yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan motosiklet sürücüsü Habibullah Shayeq (E-23) orta refüjün bordür taşları ve refüj içerisinde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan Shayeq, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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