Seda Sayan estetiğe doymuyor

Ünlü sanatçı Seda Sayan geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Nisan ayında Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Sayan, bu kez boyun ve dekolte bölgesindeki çizgilerden kurtulmak için estetik doktorunun kapısını çaldı.

O anları Instagram hesabından paylaşan 60 yaşındaki şarkıcı, “Ben yaptırdığım her şeyi yayınlarım, saklamıyorum” dedi.

Seda Sayan daha önce de Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmiş, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için dudak liftingi ve bacakları için de ‘Barbie Bebek’ uygulaması yaptırmıştı.

