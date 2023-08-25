Volkan Konak, 31 yıl sonra düğün yaptı

Karadeniz müziğinin ünlü sanatçısı Volkan Konak, 1992’de nikah masasına oturduğu Selma Konak’la o dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle düğün yapamamıştı. Önceki gün Polonezköy’de bu hayalini gerçekleştiren Volkan Konak’ın mutluluğu gözlerinden okundu.
Evlendikleri dönemde maddi imkânsızlık yaşayan çift, sade bir nikahla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini 31 yıl sonra gerçekleştirerek bir düğün yaptı. Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işlemeli detaylı gelinlik tercih ederken Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir damatlık giydi. Düğün mekanına girerken ayakkabısının azizliğine uğrayan Selma Konak, yolda yürümekte güçlük çekti. Düğüne girişte birkaç kez durarak ayakkabısı ve elbisesini toparlamaya çalışan Konak zor anlar yaşayınca ilk dansı da yarıda kesmek zorunda kaldılar.
Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan yapımcı Polat Yağcı, "Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma" ifadelerini kullandı.
Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.
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