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“Seçmenin görüşü alınmalıydı”

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Bakan Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin birleştirilmesinin bölge insanı ve seçmenini onayı alınmadan yapılmaması gerektiğinin altını çizdi

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“Seçmenin görüşü alınmalıydı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi’nin birleştirilmesinin bölge insanı ve seçmenini onayı alınmadan yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Gönyeli’li olan Amcaoğlu, “Gönyeli Belediyesi’nin adını ‘Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ yapabilirsiniz. Bu konuşulmalı. Yasa içinde yapılacak değişikliğin onayı alınılır; ama bizim onayımız olmadı. Bizi üzen bu.” dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Postası Web TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ isimli programda Gönyeli Belediyesi’nin kapatılacak olmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Gönyeli’li olan Bakan Amcaoğlu, Gönyeli’yi yaklaşık 70 yıldır Rum Milli Ordusu’nun bile kapatamadığını kaydederek, Gönyeli Belediyesi’nin birleştirilmesinin bölge insanı ve seçmenini onayı alınmadan yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Amcaoğlu, “Gönyeli Belediyesi’nin adını ‘Gönyeli-Alayköy Belediyesi’ yapabilirsiniz. Bu konuşulmalı. Yasa içinde yapılacak değişikliğin onayı alınılır; ama bizim onayımız olmadı. Bizi üzen bu.” dedi.
 
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