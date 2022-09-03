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Japonya'da ilginç ilan: Huzurevine bebek aranıyor

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Japonya'da bir huzur evi, sakinlerine moral olması için "bebek aranıyor" ilanı verdi. İlanı kabul edebilecek olan ebeveynlere, bebeklerini huzurevine getirmeleri karşılığında bebek bezi ve mama verilecek

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Japonya'da ilginç ilan: Huzurevine bebek aranıyor

 
Japonya'nın Kitakyushu şehrinde bir huzurevi, verdiği sıradışı personel ilanıyla gündem oldu.
İlanda, huzurevi sakinlerini neşelendirebilecek bebeklerin arandığı kaydedildi.
Bebeklerin uykuları geldiği, acıktıkları veya huysuzlandıkları zamanlarda mola verebilecekleri ifade edildi.
Bebeklerin 4 yaşının altında olması gerektiği de ilanda belirtilen hususlar arasında.
Anneleri ile birlikte huzurevine gelecek olan bebeklere, bunun karşılığında mama ve bebek bezi verilecek.
Şimdiye kadar 30'un üzerinde bebek programa dahil oldu.  Huzurevi yönetimi, bebeklerin sadece koridorlarda dolaşmalarının bile yaşlıları mutlu ettiğini belirtti.
 
 
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