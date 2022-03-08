Savaşan: Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak dünyadaki en büyük insan hakları mücadelesidir!

UBP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in “toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak ve kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek, zamanımızın tamamlanmamış işi ve dünyadaki en büyük insan hakları mücadelesidir” tespitine atıfta bulunarak, bu konuda KKTC’de de dünya ile paralel yapılması gereken çok iş bulunduğuna dikkat çekti.

Covid-19 kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti arttırdı…

Savaşan katıldığı bir televizyon programında, yapılan çalışmalarda Covid-19 salgınıyla birlikte kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin arttığının ortaya çıktığına işaret ederek, KKTC’de kadın istismarı, kadınlara uygulanan şiddet, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda halen atılması gereken adımların olduğunu belirtti. Ahmet Savaşan, Dr. Faiz Sucuoğlu başbakanlığında kurulan hükümetin kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirilmesi için gereken adımların atılması konusunda hassasiyet gösterileceğinin de altını çizdi.

Toplumsal cinsiyet eşitli için samimiyetle iş birliği yapılacak…

Ahmet Savaşan, kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımının olması yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda, kadınların fırsat eşitliğinden tam ve etkin şekilde yararlanması, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin önlenmesi alanlarında var olan eksikliklerin gerçekçi bir bakış açısıyla tespiti ve bunların en kısa sürede giderilmesi için UBP’nin gerek muhalefet gerekse de üniversiteler ve ilgili diğer bütün paydaşlarla samimiyetle iş birliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Eşitliğin egemen olacağı bir Dünya diliyorum…

Bütün kadınların ve kız çocuklarının güçlendiği, insan haklarından tam olarak yararlandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya için çalışmanın çağdaş dünyanın en önemli gereklerinden biri olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, kadının sosyal ve siyasal hayattaki konumunun güçlendirilmesinin de şart olduğunu ifade etti. UBP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda, savaştan ve şiddetten arındırılmış, insanca yaşam koşullarının ve eşitliğin egemen olacağı bir Dünya dileyerek, “genelde bütün emekçi kadınların, özelde ise analarımızın, kız kardeşlerimizin ve kız çocuklarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

