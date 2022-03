TELSİM, “Bir Gün Değil Her Gün Önce Kadin” diyor

Önce Kadın adı altında hayata geçirdiği birçok proje ile Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların güçlenmesine destek olan Telsim, Kadına yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Telsim, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesi ile farkındalık yaratmak ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan kadınların güçlenmesini sağlamak amacı ile Sivil Toplum Örgütleri işbirliğinde, birçok projenin altına imza attı.

Kadın emeğini güçlendirme ve ekonomiye katılımını artırmak için çalışmalarına devam eden Telsim, Kadına yönelik projeleri ile kadınların iş yaşamına katılımını desteklemeye devam ediyor. Kadınların eğitim, ekonomik ve cinsiyet eşitliğine inanan Telsim, kadın çalışanlarının sayısını artırmaya, işe katılım ve karar alma mekanizmalarında yer alması için çalışmalar yapıyor. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının arttığı sürece, toplumsal refahın da artacağına inanan Telsim, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikasını uygulayarak, kadın çalışanlarıyla büyümeye devam edeceğine inanıyor.



TELSİM, ÖNCE KADIN PROJESİYLE KADINLARIN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Telsim, Kıbrıs’taki kadınların emeğini görünür kılmak için Önce Kadın Projesi’ni hayata geçirmişti. Önce Kadın Projesi ile kadınlar ürettikleri ürünleri online kanallar aracılığıyla satabiliyor, ekonomiye doğrudan katılımı sağlanmış oluyor. Ayrıca, Önce Kadın Projesi ile kadınların ev içinde ürettikleri “görünmeyen emeklerini” görünür kılarken, teknoloji ile kadınların buluşmasını da sağladı.



BAŞARILI KADIN GİRİŞİMCİLER TAÇLANDIRILIYOR

İş Kadınları Derneği işbirliği ile düzenlenen Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, her yıl Telsim ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Kıbrıs’taki kadın girişimcileri artırmak ve kadınları girişimcilik alanında cesaretlendirmek için düzenlenen ödül törenine bugüne kadar toplam 62 girişimci kadın ödüllendirildi ve yüzlerce kadın aday gösterildi.



TELSİM, KADINA ŞİDDETE KARŞI KIRMIZI IŞIK YAKIYOR

Telsim, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) işbirliğinde Kırmızı Işık uygulamasını, hayata geçirerek, tüm kadınlar tarafından erişilebilen, şiddeti anında ya da öncesinde engellemeye yönelik, şiddet uygulayan kişinin fark etmeyeceği biçimde çalışan bir çözüm uygulaması olarak tasarladı.

Kırmızı Işık kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda gerekli mercilere ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor. Uygulama, şiddet anında yardım istenebilecek 3 kişiye telefonun sallanmasıyla acil SMS ve lokasyon bilgisinin gönderilmesini mümkün kılıyor.

Telsim ayrıca, kadına yönelik şiddete dur demek ve farkındalık yaratmak için, KAYAD ile “Şiddete Karşı Diren Anıtı” projesini hayata geçirdi ve bu konuda KAYAD ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.



KIBRIS’IN CEVHERLERİ PROJESİ TELSİM İLE HAYAT BULDU

Kıbrıs’ta çeşitli bölgelerden kadınların, hayatın getirdiği zorluklara ve engellere rağmen başarıyı yakalama hikayelerini anlatmak, bölgelerin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini de yansıtımak amacı ile hayata geçirilen proje, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Telsim işbirliğinde devam ediyor. Proje kapsamında, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma kattıkları resmedilirken, Kuzey Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden ilham veren kadınların hikayeleri de kısa filmlere dönüşüyor. Bu filmler daha sonra gerek sosyal medyadan gerekse yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde gösterime sunulacak.



TELSİM’DEN KADIN SAĞLIĞINA DESTEK

Temel amacı Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan kadınların sağlık ve hastalık dağılımlarının ve görülme sıklıklarının belirlenmesi olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma (KISAA) İnisiyatifi ve Telsim, kandın sağlığına yönelik projelerde işbirliği yapıyor. Telsim, KISAA İnisiyatifi Derneği’nin ilk projesi olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Haritası Projesi’nin iletişim sponsoru oldu.

Dernekle yine amaç için “Bilinçli Toplum Sağlıklı Gelecek Halk Yürüyüşü-Koşusu” ve “Beslenme Sıklığı Anketi” projeleri de hayata geçirildi.



YAŞAMA DEĞER KATAN KADINLARIMIZ BELGESELLERİYLE YAŞATILIYOR

Telsim, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) işbirliğinde, kadın öykülerinden oluşan başarı hikayelerini belgeselleştiriyor. Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel projesinde, tenisin kraliçesi Özel Vassıf, konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçımız Ayla Haşmet ve ilk kadın milletvekili Ayla Halit Kazım’ın hayat hikayeleri belgeselleştirildi. Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyor. Belgesel çekimleri yeni isimlerle devam ediyor.



TELSİM, KADINLARA HUKUKİ DANIŞMANLIK PROJESİ İÇİN KOLLARI SIVADI

Telsim, Bellapais Inner Wheel Derneği ile, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, KKTC'de yaşayan, şiddet görmüş veya gören, yasaları ve “İnsan Hakları” kapsamında haklarını bilmeyen ya da yanlış yönlendirilmelere maruz kalan kadınlarımız için, hukuki danışmanlık sunuluyor.



ALPER: “KADINA DESTEĞİ, 8 MART’TA BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN SAĞLIYORUZ.”

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, “Mobil iletişimin gücünü arkamıza alarak, Önce Kadın kapsamında hayata geçirdiğimiz, örnek olan projelerimizle kadınları bilgilendiriyor, kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor ve girişimci ruhlarını harekete geçirerek kendi işlerini kurmaları için onları yüreklendiriyoruz. Bu desteği de sadece 8 Mart’ta bir gün değil, her gün sağlıyoruz.” dedi. Telsim ailesi olarak, fırsat eşitliğini önemsediklerini, kadınlara eşit şartlarda çalışma koşullarının yaratılması için çalıştıklarını ifade eden Alper, günümüzde kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda eşit ve güçlü bir biçimde var olmasının, toplumun ilerlemesinin önünü açacağını dile getirdi.

Telsim olarak, kadınların işte, evde, sosyal hayatta, okulda kısaca hayatın her alanında, eşit şartlarda, özgürce yaşabileceği bir dünya yaratmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Alper, Telsim bünyesinde çalışan kadınların iş şartları ve işe alım süreçlerine pozitif ayrımcılık uygulamasının da devam ettiğinin altını çizdi.