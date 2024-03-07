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Savaşan: KKTC ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GHTF2024’ü 170 ülkeye tanıttık…

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen bu yıl 170 ülkeden 5,500'den fazla profesyoneli bir araya getiren ITB Berlin Fuarı’na katıldı.

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Savaşan: KKTC ev sahipliğinde gerçekleştirilecek GHTF2024’ü 170 ülkeye tanıttık…
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Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Genel Sekreter Doğan Yalkı ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, ITB Berlin’de 150 m2’lik Kuzey Kıbrıs Standı içinde 12m2 boyutundaki GHTF 2024 tanıtım görselinin de yer aldığı ve konsey için özel yaratılan bölümde Almanya, Türkiye, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Katar, İngiltere, Moldova, Çin, BAE başta olmak üzere pek çok ülkeden turizm ve sağlık turizmi profesyoneli ile bir araya geldi.
 
GHTF 2024 56 ÜLKENİN KATILIMI İLE YAPILACAK…
Savaşan ve heyeti görüşmelerde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin (GHTC) KKTC dönem başkanlığı süresince gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım çalışmaları ile konseyin vizyonu ve hedefleri yanı sıra 56 ülkenin katılımı ile 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “6th Global Healthcare Travel Forum and Conference-GHTF2024” (www.globalhtforum2024.org) hakkında bilgiler vererek ITB Berlin için özel tasarlanan “GHTF 2024, Kuzey Kıbrıs” broşürünü 170 ülke standına ulaştırdı.


 


CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIĞINDA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI…
Ahmet Savaşan fuar kapsamında ayrıca Kuzey Kıbrıs Standında KKTC Cumhurbaşkan Ersin Tatar başkanlığında yapılan ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanımız Fikri Ataoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KITSAB ve KITOB başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen turizm istişare toplantısına da katıldı.


 
 



 
 

 
 
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