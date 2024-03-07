banner913
banner932
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
9 0
16 0
 
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
İrsen Küçük 5’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor
11 0
Eşitliği bozamadılar
Eşitliği bozamadılar
21 0
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
26 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
21 0
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
banner1012

Karmamız ikinci bitirdi

banner974
Karmamız ikinci bitirdi
banner971
Türkiye U 16 Şampiyonası Gaziantep Grubunda yer alan KKTC Karmadı  ikinci oldu.
Takımımız turnuvadaki üçüncü maçında Yıldızlar Basket takımını 50 sayı farkla 94-44 mağlup ederek grubu 5 puanla Konya Büyükşehir Belediyesinin ardından ikinci bitirdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.