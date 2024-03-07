Karmamız ikinci bitirdi

Türkiye U 16 Şampiyonası Gaziantep Grubunda yer alan KKTC Karmadı ikinci oldu.
Takımımız turnuvadaki üçüncü maçında Yıldızlar Basket takımını 50 sayı farkla 94-44 mağlup ederek grubu 5 puanla Konya Büyükşehir Belediyesinin ardından ikinci bitirdi.
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