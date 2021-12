Savaşan “Engelliler anılmak değil, anlaşılmak istiyor”

Başbakanlık B aşdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan bu gün katıldığı bir televizyon programında Dr. Faiz Sucuoğlu liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nin öncelikli hedefleri arasında engelliliği “hasta sorunu” olarak görülmekten çıkartarak, bir demokrasi ve insan hakları meselesi olarak görülmesini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.Ulusal Birlik Partisi’nin ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı ortadan kaldırmak üzere gerekli bütün uygulamaları sağlayacak bilgi, eğitim-öğretim, sağlık, ulaşım, rehabilitasyon, istihdam, sosyal koruma, fonlandırma sistemlerinin, sosyal politikaların ve gereken yasaların bulunduğu ve uyguladığı bir devlet yapısının yaratılması için gereken adımları atmakta kararlı olduğunun altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, “bizden farklı olanın; eli, kolu, gözü, kulağı olmak, yaşamını kolaylaştırmak, iyi şeyler hissettirmek, fark etmek, fark ettirmek, sosyal yaşamda var edebilmek başta politikacılar olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni dönemde bunu bütün özel vatandaşlarımıza hissettirmek için bütün arkadaşlarımız gibi ben de üzerime düşeni yapacağım” dedi.“BM raporlarına bakıldığında dünya nüfusunun % 15’inin engelli olduğu, 60 yaş üzerinde engelli oranının % 46’lara ulaştığı ve her 10 çocuktan 1’inin engelli yaşadığı ve ayrıca her 5 kadından 1’inin ise hayatının bir döneminde engel sahibi olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar ne yazık ki ülkemizde de paralellik gösteriyor” diyen Ahmet Savaşan, 2021 Dünya Engelliler Günü temasının, “COVID sonrası dönemde haklar için mücadele” olduğunu belirtti. Ahmet Savaşan, ekonomik kırılganlıklarının da etkisiyle hali hazırda kronik rahatsızlıklarla mücadele eden ve yeterli sağlık hizmetlerine erişim konusunda çeşitli zorluklar yaşayan engellilerin buna ek olarak salgın sürecinden de olumsuz etkilendiklerine işaret etti. Savaşan “engellilerimizin yaşadıkları sorunları çözeceğiz. Engellilerimiz özel günlerde anılmak değil, anlaşılmak istiyor. Bizler bunu başaracağız” şeklinde konuştu.