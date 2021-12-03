Lefkoşa'da vakalar 100 sınırında

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.745 olup, 207'si yerel 258 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi hayatını kaybederken, 285 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 207 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 99 kişisi Lefkoşa, 51 kişisi Girne, 35 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 6 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.745
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 258
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51
Yerel Vaka Sayısı: 207
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 285
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.168.624
Toplam Vaka Sayısı: 29.659
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.477
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2981
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 107
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 9670
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 530
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 583
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