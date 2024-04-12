Savaşan bayramda KKTC’deki sağlık turistlerini ziyaret etti

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve konsey yetkilileri, Ramazan bayramı ziyaretleri kapsamında, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sağlık turistlerini, çocukları, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlaştı

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve konsey yetkilileri, Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları, çocukları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı.



Konseyden yapılan açıklamaya göre, Başkan Dr. Ahmet Savaşan’ın Ramazan bayramı ziyaretleri kapsamında, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan sağlık turistlerini, çocukları, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek bayramlaştığı belirtildi.



BAYRAMLAR DOSTLUK VE KARDEŞLİK HİSLERİNİ GÜÇLENDİRİR…

Savaşan “sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan ayını geride bırakırken, bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerimizi bütün güzellikleriyle hissettiğimiz, kırgınlıkları bir kenara bıraktığımız, aile bireyleri ve sevdiklerimizle bir araya gelerek sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bu anlamlı günleri fırsat bilerek, bayram ruhuna uygun şekilde yaşamalı, örf ve adetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de öğretmeliyiz” diye konuştu.



BAYRAM İNSANLIĞA SAĞLIK, HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN…

Ramazan Bayramı’nda gerek yaşlılar ve çocuklar, gerek tedavi gören hastalar, gerekse de şifa bulmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tercih eden sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Dr. Ahmet Savaşan konuşmasının sonunda Ramazan Bayramı’nın özelde İslam Alemi’ne, genelde ise bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.



SAĞLIK TURİSTLERİ ZİYARETTEN MEMNUN…

Sağlık turistlerinin Kuzey Kıbrıs’ta gördükleri misafirperverlik, aldıkları kaliteli sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri belirtilen açıklamanın sonunda, sağlık turistlerinin, hastaların, yaşlılar ve çocukların da konsey yetkililerinin kendilerine yaptığı ziyaretlerden duydukları mutluluğu dile getirdiklerine yer verildi.

