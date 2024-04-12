Trafik denetimlerinde 217 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 466 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 217 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, 5 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten menedildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“104’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve 62’si diğer trafik suçları.”

