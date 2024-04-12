banner913
banner932
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
Güney Kıbrıs'ta 2023'te emlak alım-satımı patladı
30 0
GG geleneği sürdürdü
GG geleneği sürdürdü
27 0
 
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
Tatar-Guterres görüşmesi Rum basınında
29 0
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
Bayramın ilk günü yer yer yağmur bekleniyor
25 0
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
Bugün arife, yarın bayram… Bayram namazı tüm camilerde saat 06.37’de kılınacak
31 0
"Kıbrıs, Türklüğün kalbi"
31 0
"Gençlerimizin yaşamını kaybetmesine seyirci kalmayacağız"
31 0
banner1012

Trafik denetimlerinde 217 sürücü rapor edildi

banner1020

banner974
Trafik denetimlerinde 217 sürücü rapor edildi
banner971
Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 466 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından  217 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bültenine göre, 5 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten menedildi.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
“104’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak (korsan taksi) ve 62’si diğer trafik suçları.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.