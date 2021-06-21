Sattığımızdan 8 kat Fazlasını alıyoruz

KKTC’nin Türkiye’ye yönelik toplam ihracatı 242 milyon 321 bin Dolar olurken, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 1 milyar 885 milyon 836 dolar düzeyinde gerçekleşti

1 satıp 8 alıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı ticaretindeki büyük dengesizlik sürüyor.

Standard Kıbrıs’ın Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinden derlediği rakamlara göre 2016-2021 yıllarının Ocak-Nisan periyodlarında KKTC’nin TC’ye yönelik toplam ihracatı 242 milyon 321 bin ABD Doları düzeyinde gerçekleşirken, bu ülkeden yaptığı ithalat 1 milyar 885 milyon 836 dolar düzeyinde saptandı.

Söz konusu rakamlar, KKTC’nin sattığı her 1 dolarlık mala karşılık, TC’den 7.78 dolarlık mal ithal ettiğini gösteriyor.

TÜİK verilerine göre 6 yıllık dönemin ilk 4 ayında KKTC-TC toplam ticaret hacmi 2 milyar 128 milyon 157 bin dolar olurken, KKTC’nin bu ülkeye yönelik ticaretinde verdiği toplam açık da 1 milyar 643 milyon 515 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

2021’DE BİRAZ TOPARLADIK

TÜİK verileri 2021’de 4 aylık dönemde KKTC’nin TC’ye 54 milyon 566 bin dolarlık ihracat yaptığını gösteriyor. Bu miktar son 6 yılın en yüksek rakamı olarak da dikkati çekiyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ilgili dönemde ihracatı 2016’da 34,4 milyon, 2017’de 38,7 milyon, 2018’de 44,3 milyon, 2019’da 30,5 milyon ve 2020’de de 39,6 milyon dolar olmuştu.

Verilere göre, 2021’in Ocak-Nisan döneminde Türkiye’den 288,8 milyon dolarlık ithalat yaparken, bu miktar geçen yıla kıyasla %5.22 oranında daha yüksek.

TC’den yapılan ithalat 2016’da 280,4 milyon, 2017’de 315,7 milyon, 2018’de 389,6 milyon, 2019’da 336,5 milyon ve 2020’de ise 274,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

EN YÜKSEK TİCARET AÇIĞI 2018’DE

TÜİK’ten derlediğimiz veriler, KKTC’nin ilgili dönemde Türkiye ile yaptığı ticarette en yüksek açığı 345,3 milyon dolarla 2018’de verdiğine işaret ediyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ticaret açığı 2016’da 245,9 milyon, 2017’de 277 milyon, 2019’da 306 milyon, 202’de 234,8 milyon ve 2021’de de 234,2 milyon dolar oldu.

2018 yılının ilk 4 ayı 434 milyon dolarla ticaret hacminde de en yüksek rakamın yakalandığı yıldı. Geriye kalan yıllardan 2016’da ticaret hacmi 314,9 milyon, 2017’de 354,4 milyon, 2019’da 367,1 milyon, 2020’de 314,1 milyon ve 2021’de de 343,4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

