Günlük hayatımızda pıhtı atma riski çok daha fazla

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşılarının pıhtıya sebebiyet verdiğine dair veri olduğunu ancak günlük hayatımızda pıhtı atma riskinin çok daha fazla olduğunu vurguladı



Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelede ve aşı programlamasında bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Genç TV’de katıldığı programda gündemin başlıklarını yorumlayarak, “Ülke olarak pandemide 16. ayımızı doldurmak üzereyken aşılanma başlayalı epey bir zaman olmuşken sistem hala daha oturtulamadı” dedi.

Rogers, aşılamada planlı ve programlı hareket etmenin şart olduğunun ve emekli sağlık çalışanlarının da göreve çağrılabileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Aşılama yapılan merkez sayısının hızla artırılarak elimizdeki aşı stokunun hızla tüketilmesi gerekiyor. Bu noktada gönüllü sağlık çalışanlarından ve belediyelerden destek alınabilir.

Sayın Bakan’ın özel hastanelerden destek alınması ile ilgili açıklamaları var. Bu da yapılabilir, ancak bu çalışmanın devlet kontrolünde yapılması ve özellikle büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanan bu dönemde devlete maddi külfet getirecek veya yeni bir rant oluşturacak bir uygulamaya dönüşmemesi son derece önemlidir.

Toplumsal seferberlikle birlikte devlet eliyle bu işin nasıl yapılacağının planlanması gerekiyor. Küçük bir ada ülkesi olarak bugüne dek erişebildiğimiz aşı sayısı küçümsenecek bir rakam değildir. Nüfusun yaklaşık üçte birinin aşılanabileceği bir noktadayız. Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilgilendirmede de daha şeffaf olması gerekiyor. Hangi yaş gruplarının, hangi kronik hastaların aşılanması ne aşamada? Bugüne dek kaç kişi aşılandı? Sırası gelen kişilerin aşı beğenmeme gibi bir durumunun olduğunu görüyoruz. Temel Sağlık Dairesi’nin halk sağlığını ilgilendiren konularda halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak başlıca görevlerinden biridir, aşılarla ilgili bilgilendirme konusunda daire daha proaktif olmalıdır. Aşı hayat kurtarıyor. 100 yılda bir yaşanabilecek pandemiden çıkış için de aşı olmak gerekiyor. İnsan hareketiyle var olan sektörlerin ülke ekonomisinin temel taşı olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bizim için toplumun aşılanması en büyük hedef olmak durumunda.”

“AŞIDA SEFERBERLİK VE DEVLET ELİYLE HIZLI PLANLAMA ŞARTTIR”

Sağlık Bakanlığı’nda bakan değişikliğiyle birlikte sistemde oturmuş şeyleri bile yeniden yapma ihtiyacı hissedildiğini ve bunun aksaklıkları da beraberinde getirdiğini belirten Rogers, “Sayın Ünal Üstel görevi devraldığında belediyeler tarafından da desteklenen aşılama sürecini belediyelerden alarak merkezi bir sisteme getirdi. Aşılamayı sadece devlet hastanelerine ve sağlık merkezlerine verdi. Aslında belediyeler eliyle bu sürecin iyi gittiğini görüyorduk. Yerel yönetimler özellikle kırsal bölgelerde halkına çok hakim. Evde yatılı hastalara gidip evinde aşılama yapabiliyordu. Bu değiştirildi. Diğer yandan o dönemdeki dijital sistem kaldırıldı ve yeni bir dijital sisteme geçildi. Ama bununla beraber Astra Zeneca gibi gönüllü olabileceğiniz aşıları olanları hala kağıt-kalemle listeliyorlar ve sisteme aşı yapılanlar girilmediği için yaştan sırası gelenlere sistemden ‘Aşı olma sıranız geldi’ mesajı gitmeye başladı. Milyonlarca nüfusu olan Türkiye, küsuratıyla kaç milyonuncu aşıda olduğunu biliyor ama küçük bir ülke olmamıza rağmen biz hala insanların sırasıyla ilgili karışıklıklar olduğunu, dijital sisteme bağlı telefondan insanlara yanlış bilgi verildiğini duyuyoruz. Yıl 2021 oldu, kağıt-kalemle not tutulup bu isimlerin sisteme nasıl girileceğinin Sağlık Bakanlığı’nda tartışıldığını görüyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Daha iyi bir sistem bu değildir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“AŞILARIN PIHTIYA SEBEBİYET VERME RİSKİ ÇOK NADİR GÖRÜLÜR”

HP Milletvekili Rogers, Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşılarının pıhtıya sebebiyet verdiğine dair veri olduğunu ve bunun insanları korkuttuğunu ancak bunun çok ender görülen bir yan etki olduğunun altını çizdi.

Rogers, “Genelde 40-50 yaş altı kadınlarda milyonda 3-4, diğer yaş gruplarında ve erkeklerde bu oran daha da az. Günlük hayatımızda pıhtı atma riski, örneğin sigara kullanımından pıhtı atma riskiniz çok daha fazla. Belli altta yatan hastalıkları olanlar mutlaka doktoruna danışmalı, ama bu aşılar sağlıklı bireylerin rahatlıkla olabileceği aşılar. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Astra Zeneca ve Johnson&Johnson aşısını 18 yaş üstü herkese yapılıyor. Olmak isteyenlerin risk faktörü yoksa aşı olmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.

