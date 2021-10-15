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Okullarda 600 vaka
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Okullarda pozitif vaka sayısı yükselişi sürüyor

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“İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 98 öğrenci, 10 öğretmen, 6 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 113 öğrenci, 6 öğretmen, 2 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 12 öğrenci ve 2 öğretmen ve 1 personelin Covid-19 testi pozitif

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Okullarda pozitif vaka sayısı yükselişi sürüyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, son bir haftada, toplam 223 öğrenci, 18 öğretmen ve 9 personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, bu sürede, toplam 536 öğrenci, 43 öğretmen ve 10 personelin ise temaslı olduğu belirtildi.

Açıklamada, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayıları şu şekilde verildi:

“İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 98 öğrenci, 10 öğretmen, 6 personel; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 113 öğrenci, 6 öğretmen, 2 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 12 öğrenci ve 2 öğretmen ve 1 personelin Covid-19 testi pozitif.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 122 öğrenci, 20 öğretmen, 7 personel, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 360 öğrenci, 15 öğretmen, 3 personel, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda da 54 öğrenci ve 8 öğretmen Covid-19 temaslısı.”

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