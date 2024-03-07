Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gökhan Altıner’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa konuk oldu.
İstatistik Kurumu’nun, Şubat ayı hayat pahalılığını yüzde 4,59 olarak açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulunan Berova, yasa gereği orta vadeli bütçe planının yapıldığını ve 2023 yılı sonu ile 2024 yılı öngörülerinin plana yazıldığını söyledi.
Berova, Ocak ve Şubat oranlarına bakıldığı zaman öngörülen hedefin üstünde olan bir veri görülmediğini kaydetti.
Gıda alanında piyasada beklentinin üzerinde bir şişme enflasyon olduğunu söyleyen Berova, “Piyasayı devamlı denetimde tutuyoruz. Vergi memurlarımız periyodik aralıklarla piyasa denetimi yapıyor ve yapmaya devam edecektir” dedi.
2023 yılındaki enflasyon oranının yüzde 67 olduğunu ve senenin yüzde 83 üzerinden bir enflasyon ile kapandığını belirten Berova, “Gıda ile ilgili olan konu tek başına hayat pahalılığını oluşturacak bir husus değil” ifadelerini kullandı.
Kontrolsüz hayat pahalılığının kısır döngü oluşturabileceğini söyleyen Berova, “Sarmalın içinde sürüklenip gidebiliriz” diye konuştu.
Şişme enflasyonun önlenmesi için, karlılık oranı üzerinden vergi denetimi yapıldığını kaydeden Berova, “Bazı alanlarda sıkıntılar görürsek ilgili kişileri çağırarak sorguluyoruz” dedi.
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