Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonların kalkması durumunda turist sayısında önemli artış olacağını belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berlin'de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

KKTC'ye uygulanan engellemelerin kaldırılması durumunda KKTC'nin bambaşka bir ülke ve turist sayısında önemli artış olacağını ifade eden Tatar, "Kıbrıs uçar. Şu an turist sayımız 1,5 milyon. Daha çok Türkiye'den gelenler. Önemli olan, konaklamayı 7 güne çıkarabildiğimizde ve 5 milyon turist sayısını yakalandığında Kıbrıs bambaşka bir yer olur. Kıbrıs doğası, denizi, iklimiyle çok güzel bir yer." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ın yılın 11 ayında turist çekebileceğini kaydederek, "Özellikle Finlandiya'dan Norveç'ten ve diğer soğuk ülkelerden gelecekler için Kıbrıs her dönem denize girilebilecek bir yer." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının hala uğradığı haksızlıklar olduğuna dikkati çeken Tatar, "Direkt uçuş yok. Direkt uçuşlar olsa turist sayımız iki katına çıkar. Örneğin İngiltere'den GKRY'ye uçuş var ama bize yok. Bizim şansımız İstanbul. İstanbul önemli bir merkez oldu. İstanbul'dan Kıbrıs'a bir saatte varabiliyorsunuz. Japonya'dan Kanada'dan İstanbul'a gelen bir kişi bir saat sonra Kıbrıs'tadır. Zaman içerisinde Kıbrıs'ın marka ve destinasyon olarak tanıtıldığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs'a önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çekerek, KKTC'nin marka değerini artırma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

