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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabri yenilendi

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Göçeri köyünde, Barış Manço’nun şarkısına da konu olan ve ünlenen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabrini yeniledi.

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Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabri yenilendi

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın kabri temizlendi, yenilendi ve etrafı da düzelendi.
Açıklamada, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yla ilgili şu bilgilere de yer verildi:
“Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın yaşadığı dönemde fakir fukara bir kahvehaneye ya da lokantaya gittiğinde para ödemez, yer içer tüm hesapları Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ya yazdırırmış. Kendi gibi gönlü de zengin bu ağa malını mülkünü hep başkalarının hesabını ödeyerek harcadığından, yokluk içinde olmasa bile parasız pulsuz ölmüş. Barış Manço Kıbrıs’a konser vermeye geldiğinde Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı bu konser sırasında Kıbrıslı Türklerden duyar. Bu hikayeden yola çıkarak yazdığı şarkı 1979’da ortalığı yıktıktan sonra Manço 1982’de tekrar adaya gelir. Gazetecilerle birlikte Sarı Çizmeli’nin akrabalarıyla buluşur. Mezarını ziyaret eder ve yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunur. Şimdi Mehmet Ağa’nın Göçeri köyündeki mezar taşında, ‘Barış Manço ile bütünleşen Sarı Çizmeli Mehmet Ağa. 1800’lü yıllar Ruhuna Fatiha’ yazıyor.”

OZANKÖY CAMİİ VE LOJMANI DA TAMİR EDİLDİ
Öte yandanKıbrıs Vakıflar İdaresi, bir süre önce meydana gelen fırtınadan zarar gören evler ile Ozanköy Camii ve lojmanını tamir ettiğini açıkladı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Evkaf’ın, Ozanköy bölgesinde yardıma ihtiyaçlı insanların zarar gören evlerini yenilemek için yardımlarda bulunduğu kaydedildi.
İbadet yerlerine gösterdiği özeni vurgulayan Evkaf İdaresi, fırtına sonrasında Ozanköy Camii’nin kullanılamayacak hale geldiği ve çatısının uçtuğunu anımsatarak, caminin çatısının ve izolasyonlarının yenilediğini belirtti.
 
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