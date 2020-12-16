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Karpaz bölgesi aşırı yağışlardan mağdur

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Ayaklı Gazete’ye Karpaz bölgesinden ulaşan bazı çiftçilerimiz, ülkemizde Kasım ayı ortasından itibaren görülen yağmurların birçok yerde bereket getirirken Karpaz bölgesinde felakete yol açtığını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla sıkıntılarını paylaştılar

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Karpaz bölgesi aşırı yağışlardan mağdur

İskele boğazından Dipklarpaz Burnuna kadar olan bölgede son bir ay içerisinde yağan sağanak yağmurlar neticesinde tarlaların göle döndüğünü söyleyen vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi özellikle Çayırova bölgesinde birçok yerde tarlalar adeta göl olmuş durumda ekilecek arazi kalmadı” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdiler.
Bu şekilde tarlalarda suların kalmasının yegane sebebinin yine insanoğlu olduğunu zira doğanın kendi doğal yapısını bozarak yollar inşa ettiğini dere yataklarının yönünü değiştirdiğini söyleyen vatandaşlarımız “Şimdi bu yapılanların bedelini biz ödüyoruz. İnşallah daha fazla zarara uğramayız” dediler.
 
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