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Saraçoğlu Vakfı, Koop-Sen’in yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti

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Saraçoğlu Vakfı, Koop-Sen’in yaptığı bağış nedeniyle teşekkür etti
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kadınlar Günü’nde kadın üyeleri için vakfın ürünlerinden satın alarak bağış yapan Kooperatif Görevlileri Sendikası’na (KOOP-SEN) teşekkür etti.

Saraçoğlu Vakfından yapılan açıklamaya göre, KOOP-SEN, yaklaşık 300 kadın üyesi için vakıf ürünlerinden satın alarak vakfa bağışta bulundu.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, bağışlarla faaliyetlerini sürdüren kurumlara destek olarak daha güçlü ve daha güzel bir dünya inşa edebileceklerini ifade ederek, KOOP-SEN’e gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.
 
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