“Sansürcü BRT yönetimi hesap verecek”

CTP’nin Erhürman başkanlığında üst düzey katılımla düzenlediği basın toplantısına, BRT ana haberlerinde yer verilmedi. CTP, BRT’ye “CTP’yi ve diğer dinamikleri yok saymak kimsenin haddine değildir” diye tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), BRT’nin CTP’ye “sansür” uyguladığını belirterek, BRT yönetimini uyardı ve “CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir” açıklamasında bulundu.CTP’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:“Kamu yayıncı kuruluşu konumundaki BRT, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Yasası gereği ‘toplumun sesi’ olması gereken BRT, UBP’li hükümetler döneminde ‘iktidar borazanlığı’ yapmayı sürdürüyor.Birkaç ay önce yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde ‘kamusal yayıncılığın yüz karası’ yayınlara imza atan BRT kurumu, benzer tutumunu bu günlerde de sürdürüyor.Bunun bir örneği de dün (önceki gün) yaşanmıştır. Meclis’te milletvekili sayısı bakımından ikinci sırada olan, yani ana muhalefet görevi üstlenen CTP Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ın partili vekiller ve yöneticilerle beraber düzenlediği basın toplantısı BRT’nin ana haber bülteninde ‘yok’ sayılmıştır.BRT’nin de muhabir ve kameramanıyla izlediği basın toplantısının haberi, saat 19.00’da yayımlanan BRT ana haberde tek satır yer alamamıştır. Bunun adı açık sansürdür. BRT yöneticileri bir kez daha ana muhalefet CTP’yi sansürlemiştir. BRT kurumu oraya atanmışların değil, toplumun kurumudur. Bu sansürün hesabını BRT yöneticilerini atayanlar ve atanmışlar mutlaka vereceklerdir. Toplumun bağrından çıkan CTP’yi ve siyasi görüşü ne olursa olsun diğer dinamikleri ‘yok saymak’ kimsenin haddine değildir!”SORAKIN: “YAZIKLAR OLSUN”Öte yandan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’nin önceki gün parti üst yönetimi ve tüm vekilleri ile birlikte toplum sorunlarına yönelik yaptığı basın toplantısının BRT Ana Haberi Bülteni’nde yer almamasını sert bir dille eleştirdi.Sorakın “Tarafsız habercilik, demokratik ve şeffaf yayıncılık bu mu? Yazıklar olsun.” Dedi.