Şans bu kez Gönendere’ye güldü

Devlet Piyangosu'nun önceki akşamki çekilişinde 1 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan Gönendere sakinlerinden Ali Horoz, ikramiyesini teslim aldı.
Büyük ikramiyenin isabet ettiği ve Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "40665" numaralı biletin sahibi Ali Horoz, dün Piyangolar Birimi'ne başvurarak ikramiyesini aldı.
İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, Horoz'u tebrik ederek ikramiyesini takdim etti.
Sunalp, 8 Mart tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin 1 milyon TL olduğunu da hatırlattı ve herkese boş şans diledi.
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