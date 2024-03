YDÜ ve Zürih Üniversitesi iş birliğinde

Zürih Üniversitesi’nden bilim insanları, YDÜ araştırmacıları ile birlikte yürüttükleri projenin laboratuvar çalışmaları için KKTC’ye geldi

Yakın Doğu Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi (Vetsuisse-Faculty University of Zurich) araştırmacıları, iş birliği yaptıkları “Köpeklerde Erken Gebelik Tespiti ve Yavru Kaybı Nedenleri” projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Zürih Üniversitesi’nden Anatomi-Histoloji ve Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski ve Dr. Miguel Tavares Pereira, proje kapsamında gerçekleştirilecek laboratuvar çalışmaları için Yakın Doğu Üniversitesi’ne geldi.

Laboratuvar çalışmaları, proje yürütücüleri Prof. Dr. Mariusz Kowalewski ve Prof. Dr. Selim Aslan eşliğinde ve Dr. M. Tavares Pereira yönetiminde; Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Prof. Dr. Feride Zabitler Tepik ve Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Histoloji ve Anatomi Labortuvarı’nda gerçekleştirildi.

İki gün süren laboratuvar çalışmalarında, doku alımı, dokuların hazırlanması, dokuların temizlenmesi, kesitlerin alınması, işlenmesi gibi yöntemler gerçekleştirdi. Köpek sağlığını yakından ilgilendiren proje ile köpeklerde erken embriyonik gelişimin tanınması ve anne-embryo ilişkisinin moleküler düzeyde ortaya konularak gebelik faktörlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen proje ile köpeklerde gebeliği erken dönemde tespit edebilen test kiti geliştirilmesi de hedefleniyor. Mevcut tekniklerle, köpeklerde gebelik 22 günden önce tespit edilemiyor. Geliştirilecek tanı kiti ile bu sürenin 10-12 güne kadar kısaltılması hedefleniyor. Böylece, anne ve yavru ile ilgili sağlık önlemleri gebeliğin daha erken döneminde alınabilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Desam Veteriner Araştırma Grubu’nun Doğum ve Jinekoloji Ekibi tarafından yönetilen projede; Zürih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski ve Dr. Miguel Tavares Pereira ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nden Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Klinik Bilimleri Bölüm Başkanı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlileri Dr. Feride Zabitler Tepik ve Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş yer alıyor.

Zürih Üniversitesi ile uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan, “Zürih Üniversitesi ile yirmi yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz iş birliklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yürüttüğümüz ortak proje kapsamında meslektaşlarımız Prof. Dr. Mariusz P. Kowalewski ve Dr. Miguel Tavares Pereira’yı üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Prof. Dr. Selim Aslan, “Uluslararası iş birlikleri ile bilimsel ilerlemeye katkı sağlarken, öğrencilerimizi de araştırmalarımıza dahil ederek alanlarında farklı perspektifler kazanmalarına olanak yaratıyoruz. Bu deneyimler, birçok öğrencimizin uluslararası düzeyde başarılı kariyerlere adım atmalarına da fırsat yaratıyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Selim Aslan, geçen yıl mezun olan öğrencilerinden birinin Zürih Üniversitesi’nde tam burslu olarak doktoraya başladığı bilgisini verdi.

“Her yeni çalışma, başka bir çalışmanın doğmasına vesile oluyor. Bu da bilimsel keşiflerin ve öğrenme alanlarının sürekli genişlemesini sağlıyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Selim Aslan, “Zürih Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların ilk bulgularını 2. Avrupa Hayvan Üreme Koleji Sempozyumunda (2nd Symposium of European College of Animal Reproduction, ECAR) bilim dünyası ile de paylaşacağız” dedi.