Şans bu kez Gönendere'den Ali Horoz'a güldü

Devlet Piyangosu'nun 28 Şubat 2024 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini teslim aldı. 1 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi; şanslı vatandaşımız, Gönendere sakinlerinden Ali Horoz isimli vatandaşımız teslim aldı. Şanslı bilet, Lefkoşa bayisi Murat Yayman tarafından satılan "40665" numaralı bilete isabet etmişti.
8 Mart’a 1 Milyon TL
İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp, 8 Mart tarihli çekilişin biletlerinin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olduğunu vurguladı. Sunalp, vatandaşlara bol şanslar dileyerek kazananı da tebrik etti.
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