banner913
banner932
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
181 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
14 0
 
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
17 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
31 0
19 0
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
19 0
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
17 0
banner1012

Türk taksici, Derinya sınır kapısında tutuklandı

banner974
Türk taksici, Derinya sınır kapısında tutuklandı
banner971
Rum polisinin, aracında tabanca bulundurduğu gerekçesiyle 34 yaşındaki Türk asıllı taksiciyi, geçtiğimiz gün Derinya sınır kapısında tutukladığı belirtildi.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, polisin 34 yaşındaki Türk taksicinin Güney Kıbrıs’ta silah sattığı şüphesini de taşıdığını yazdı.
Gazete, polise son dönemlerde, taksi şoförü olarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a sefer yapan bir şüphelinin, Güney Kıbrıs’ta belirli kişilere silah sattığına dair bilgilerin geldiğini yazdı.
Bu bilgiler ışığında polisin, geçtiğimiz salı, Derinya sınır kapısında, Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Türk asıllı kişinin kullandığı taksi aracını durduğunu yazan gazete, polisin, araçta yaptığı aramada saklı bir yerde, bir tabanca tespit ettiğini ve balistik inceleme için tabancaya el koyduğunu belirtti.  
Gazete taksi şoförünün, bir Kıbrıslı Türk ile evli olduğunu, KKTC’de yaşadığını ayrıca meslek icabı sık sık Güney Kıbrıs’a geçtiğini de yazdı.
Habere göre 34 yaşındaki Türk taksi şoförü dün hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği “Mağusa Bölgesi Mahkemesine” çıkarıldı.
Haberde ayrıca Türk asıllı şoförün, şu ana kadar Rum güvenlik makamlarıyla iş birliği yapmadığı ve bu durumun sorgu sürecini zorlaştırdığı da ifade edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.