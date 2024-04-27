İsias'ta oğlu Osman Çetintaş’ı kaybeden anne Betül Çetintaş: "Ben oğlumun üstüne kürek kürek toprak atılmasını izlemek zorunda kaldım. Sanıklardan güneşi görebildikleri için şikâyetçiyim"

İsias Otel davasının ikinci duruşmasında Mahkeme Başkanı, sanıkları dinlemesinin ardından ilk duruşmada davada bulunmayan müştekilere, “Sanıklardan şikayetçi misiniz?” sorusunu sordu.

İlk duruşmada olmayan Aras Aktuğralı’nın annesi Afet Aktuğralı mahkemeye konuştu: “Adalete güvenmek istiyorum davanın takipçisiyiz. Sanıklardan şikâyetçiyim.”

Aykan Ekiz’in annesi Meryem Ekiz de “Adalete güvenmek istiyorum. Katillerin olası kasttan yargılanmasını istiyorum” diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden İsias Davası'nın ikinci duruşmasında, depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanıkların en ağır şekilde yargılanmalarını talep etti. Selin Karakaya'nın annesi Ruşen Karakaya, "En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

Caner Kalaycı, eşi Duygu ve kızı Lavin'i olayda kaybettikten sonra, sanık avukatlarının eşitlik ilkesine aykırı savunmalarına tepki göstererek, "Evlatlarımızı nefes alma eşitliğinden mahrum bırakıldı. Adaleti, insani davranışları burada arıyoruz," ifadelerini kullandı.

Osman Çetintaş’ın annesi Betül Çetintaş da sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı, “benim oğlum 29 yıllık hayatı boyunca hep çalıştı çabaladı, şimdi ekmek, yaşam derdinde olması için ömrümü verirdim” dedi. Çetintaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim oğlum, sorumluluklarını yerine getiremeyen, yasaları hiçe sayanların yarattığı, kendi deyimleriyle ‘kusursuz’ bir binada can verdi. Ben oğlumun üstüne kürek kürek toprak atılmasını izlemek zorunda kaldım. Benim oğlum, öğrencilerine daha kaliteli eğitim verebilmek için uğraştı. Sanıklardan güneşi görebildikleri, kuş sesini duyabildikleri için şikâyetçiyim. Ben oğlumu gömerken oradan bir emanet aldım. Osmanım ve 26 tane küçücük beden, ailelerimiz için şikâyetçiyim. Sonuna kadar adalet istiyorum.”

