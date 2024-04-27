"Adalet bu mu?"

İsias Otel'de oğlu İzcan'ı kaybeden Feriha Yiğittürk, "Ben bayramda çocuğum için yanarken, siz bayrama günler kala sanıkları serbest bırakıyorsunuz. Adalet bunun neresinde?” diye sordu

İsias Otel'de hayatını kaybeden İzcan Nurluöz'ün annesi Feriha Yiğittürk mahkemede beyanda bulundu. Yiğittürk, oğlu mezarlıkta yatarken sanıkların "her şeyi doğru yaptık" sözüne tepki gösterdi.

Feriha Yiğittürk, “Binalarını yaparken her şeyi eksiksiz kullandıklarını iddia edenler, gerçekten bunu yapsaydı, bu bina çocuklarımıza korunak olurdu, mezar olmazdı” vurgusu yaptı.

Yiğittürk, sanıkların savunmalarına karşı çıkarak, "Adaletten bahsediyorsunuz, ama oğlum mezarlıkta. İnşaatta asli kusurlar varken, nasıl bu kadar serbest bırakabiliyorsunuz?" şeklinde konuştu.

“Bu insanlar asli kusurluyken, ben bayramda çocuğum için yanarken, tir tir titrerken, adalet beklerken, siz bayrama günler kala sanıkları serbest bırakıp, çocuklarına sarılmasına müsaade ediyorsunuz” diyen Yiğittürk, “Biz sizden adalet beklerken, adalet bunun neresinde?” diye sordu.

Feriha Yiğittürk, çocukların ölümünden sorumlu olan herkesin tek tek olası kastla yargılanmasını istediklerini kaydetti.

Yiğittürk, devlet yetkililerinden ve kamu görevlilerinden, çocukları adına olası kastla yargılanmaları ve ceza almaları yönünde adımlar atılmasını istedi.

