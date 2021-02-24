HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in ‘güler yüzlü’ açıklamalarını “Ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni o kadar uyuşmuş ki her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” şeklinde yorumladı

“Saner ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni uyuşmuş"



HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in ‘güler yüzlü’ açıklamalarını “Ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni o kadar uyuşmuş ki her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” şeklinde yorumladı.

Tv2020’de yayınlanan programa katılan Manavoğlu, onca karşı eleştiriyi dinleyen Başbakanın güler yüzle, hiçbir şey olmamış gibi konuşma yapmasına anlam veremediğini söyledi.

Manavoğlu, “Sakinleştirici kullanıyor belli ki... Ya da beyni o kadar bir uyuşmuş ki sakinleştirici kullanmadan da her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” dedi.

