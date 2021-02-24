Araçları size getiriyoruz

Toplu taşıma işiyle uğraşan Mustafa Akyön, zor durumda olduklarını anlattı: “1974’teki savaşı ve o yıllardaki yoklukları görmedik ancak şu an biyolojik savaş nedeniyle yokluk yaşanıyor. Araçlarımız çalışmıyor, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz”





Toplu taşıma işiyle uğraşan 23 yaşındaki Mustafa Kemal Akyön isimli vatandaş, koronavirüs nedeniyle iki kez kapanmaya gidilmesinin ardından bu sektörden geçinenlerin zor durumda olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Akyön şu ifadeleri kullandı:

“Yakın Doğu Üniversitesi otomotiv teknolojisi mezunuyum. Hiçbir zaman devlet işinde çalışmayı düşünmedim. Kamuya girmek yerine, aile şirketimizi geliştirmek ve mesleğimi daha iyi yapmak için bu bölümü seçtim.

Taşımacılıkta ikinci kuşağım. Şirketimiz; okul, turizm ve otellere yolcu taşımacılığı yapıyor ayrıca Gönyeli-Lefkoşa ve Gönyeli-Yenikent arasında yolcu taşımacılığı hizmeti veriyor.

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı ülkemiz de etkilendi ve iki kez kapanmaya gidildi. Kapalılık sonrasında devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getiremeyecek hale geldik. Yanımızda çalışanlara maaş vermekte zorlanıyoruz. Banka kredilerimiz ödeyemezken kişisel ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz.

Biz gençler 1974’te yaşanan savaşı ve o yıllardaki yoklukları görmedik ancak şu an biyolojik savaş nedeniyle yokluk yaşanıyor. Çünkü ekmeğimizi kazanamıyoruz. Araçlar çalışmıyor ve süs olarak duruyor. Sizlerden ricam toplu taşımacılık sektörünün haklı sesine bir bakın, yanımızda olun”



"ARAÇLARI SİZE GETİRİYORUZ AZ KALDI"

Öte yandan Mustafa Kemal Akyön’ün sesini duyurduğu video, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği sosyal medya hesabından da şu yorumla paylaşıldı:

“Sektörde en genç meslektaşımız Mustafa Akyön. Üniversite mezunu bir genç. Zoru seçti, kendi işini toplu taşımayı seçti. Yatırım yaptı. İstihdam sağladı. Tüm devlete olan yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak şimdi O da çalışamıyor. Kaldı ki çalışsa da kimi taşıyacak ki? Buna rağmen

1. Seyrüsefer

2. Muayene

3. T İzin harcı

4. Sigorta

5. SSK

6. IHST

7. Banka taksit ödemeleri devam ediyor.

Hala sesimizi duymayacak mısınız ey hükümet edenler? Bu gence bir cevap yok mu? Üç maymunları oynamaya devam mı? Araçları size getiriyoruz az kaldı. Siz bize yapmadınız biz size hibe yapacağız.”

