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Saner: Ramazan Bayramı için sıkı tedbirler alınabilir

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Saner: Ramazan Bayramı için sıkı tedbirler alınabilir

Başbakan Ersan Saner, Ramazan Bayramı için ‘sıkı tedbirler’ alınacağını kaydetti. Tedbirler Cuma günü açıklanacak. Katıldığı programda Pazar günü açılma olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine açıklama yapan Saner, Türkiye’nin Bayram sonrasına kadar, Güney Kıbrıs’ın da 15 gün kapalı olduğunu hatırlatarak Pazar gününe odaklanılmaması gerektiğini kaydetti. Sağlık Üst Kurulu’nun bugün toplanacağını belirten Saner, alınan kararların yarın Sağlık Bakanlığı’nda görüşüleceğini, Cuma günü de Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını kaydetti. Tedbiri asla elden bırakmayacaklarını belirten Saner, ‘ufak ufak açılımlar yapılacaktır’ dedi. Bayramda sıkı tedbirler gündemde… Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Saner, yaz aylarının rahat geçmesi açısından en azından 10 gün daha sıkı tedbirler alıp, Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını riske atılmaması gerektiğini kaydetti. Saner Ramazan Bayramı ile ilgili kararın Cuma günü açıklanacağını kaydetti.

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