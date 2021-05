Çıtayı yükseltecek ralli

Chase Grup Rallisi düzenlenen basın toplantısı ile basına tanıtılırken, Tigin Kişmir, kurum olarak organizasyonların çıtasını yükselttiklerini söyledi. Rauf Denktaş ise 7 adet R5 aracının yarışacak olmasından dolayı yarışı tüm dünyanın takip edeceğini, söyledi

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı, Chase Grup sponsorluğunda 7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşiyor.

7 Mayıs günü Zet Karting‘in tekrardan kapılarını açması ile başlayacak olan Chase Rallisi’nin servis alanı, Start ve Podyum Seremonisi de yine Zet Karting’de olacak.

Basel Holding ana sponsorluğunda, Chase Grup, Polaris, Gopro, Basel Energy, Genpower, Capital Radio, Tekan Mobile, EnlGlobal, Aveon Sigorta, Çağakan Yapı, Çağla Car Care ve Yakın Doğu Bankası’nın desteği ile gerçekleşecek 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışında ilk gün Zet SSS Etabı geçilecek olup, ikinci gün ise efsanevi, tarihin en uzun ve zorlu etaplarından biri olacak olan Kozan etabı geçilecek. Kozan etabının ardından yeni bir etap olan Şirinevler etabı ve Aktepe etapları ikişer kez geçilecek. 2. Gün son etap Zet SSS bir kez daha geçilecek ve hemen ardından Podyum Seremonisi gerçekleşecek. Etaplar, sıralı geçileceğinden trafik 70 dakika öncesinden kapatılacak ve aynı anda 2 farklı etap koşulacak.

Takımlarda üst düzey çekişme

7-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Chase Rallisi’ne 6 takım kayıt yaptırırken, 21 ekip start alacak. Geçen sezonun şampiyonu Macila Rally Team, Fikri Macila-Doğa Koyuncu ve Cahit Yetkili-Harun Çakır ile, Nethouse Rally Team Murat Aşık-Nebil Öneral ve Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ile, GoodYear Racing Team Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Çağakan Bozalanlar – Mehmet Demirağ ve Kerim Hacımevlüt-Hasan Odun ile, DriftNeu Racing Team Enver Haskasap – Halil Mulla ve Buğur Kambillili – Niyazi Yorgancıoğlu ile, MRB Racing Team Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ile, Flat Out Rally Team Deniz Fahri-Serhan Tan, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ve Barış Kalfaoğlu-Rasim Çetinkaya ile Takımlar Şampiyonası için puan arayacak.

Chase Grup Rallisi ile ilgili bugün Zet Karting’de bir basın toplantısı düzenlendi.

Kişmir: Organizasyonların çıtasını yükseltiyoruz

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, Chase Rallisi ile ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, sporcuların spora yaptığı katkı ile birlikte, organizasyonların çıtasının yükseltilmesi adına her şeyi yaptıklarını dile getirdi.

Zet Karting’in yeniden hayata geçirilmesi noktasındaki çabalarından dolayı Chase direktörlerine teşekkür de eden Kişmir, Kuzey Kıbrıs’ı Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ile dünyaya tanıtacaklarını ifade etti.

7 Mayıs Günü Rahmetli Dünya Şampiyonu Zeka Özteknik adına Zet SSS’te en iyi zaman kupası verecek olmanın mutluluğunu duyduklarını da belirten Kişmir, Sağlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı’na da ralliye gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Yücel: Katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz

Chase Direktörü Mehmet Yücel ise yaptığı açıklamada, Chase olarak Ralli Şampiyonası’na katkı koymaktan mutlu olduklarını belirterek, Zet Karting’i yeniden hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Yücel açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizim için Zet Karting’in yeri çok önemli. Açılışı 7 Mayıs Cuma günü saat 16.30’da Zet Karting’de yapacağız. Açılışımızı Şampiyonlar Yarışı ile yapmayı planlamaktayız.”

Denktaş: Tüm dünya takip edecek

Chase Direktörü Rauf Denktaş ise, Zet Karting’de başlanan serüvene geri dönüleceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “bu sporun burada yapılmasından çok mutlu olduğumuzu bildirmek isterim” dedi.

Karting sürmenin normal hayatta da getirisini olduğunu belirten Denktaş, “çocuklarımızın ilk eğitimini burada alması gerektiğini düşünüyorum. Kurumun 1 sporcusu olarak da burada bulunmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Denktaş açıklamasında şunları kaydetti:

“Organizsyon için katkı koyan herkese teşekkür ederiz. Zet Karting tesisleri ile sezonun açılmasından da ayrıca mutluluk duymaktayız. Yeni aracım ile birlikte sezona güzel hazırlandığımızı da düşünüyorum. Bu sezon 7 adet R5 aracının yarışacak olması, çekişmeli bir sezon geçeceği anlamına geliyor. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasını sadece Kıbrıs değil tüm dünya takip edecek.”

Çakalöz: Desteğimiz her zaman devam edecek

Basel Holding adına bir konuşma Gürsu Çakaloz ise KKTOK ile işbirliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken, 2021 Basel Sezonu’nda gösterilen çaba için KKTOK’u tebrik ettiklerini söyledi. Çakalöz, tüm motorsporu severleri de 7 Mayıs günü Zet Karting’de yapılacak açılışa davet etti.

Özpaşa: 20 kilometre etap yapmanın mutluluğu içindeyiz

Yarışma Direktörü Canben Özpaşa ise rekabetin yüksek olduğu bir yarış beklediklerini ifade ederek, kendilerinin de bu yönde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Uzun bir aradan sonra tekrardan yapılacak olan 20 kilometrelik etabın mutluluğunu duyduklarını da ifade eden Özpaşa, “güzel bir ekip çalışması ile bugünlere geldik ve daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Etapları seyretmeye gelecek olanların mutlaka Maske Mesafe ve Hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Herkese başarılar dileriz” dedi.

Etap Tarifleri:

Kozan etabı Kozanköy girişinden start alacak olup, tank yoluna gidecek ve Akçiçek köyünde finiş görecek.

Şirinevler etabı, Göçeri Göleti yanından start alacak ve Yılmazköy’de son bulacak. Etap, Şirinevler Mandıra bölgesinden takip edilebilecek.

Aktepe etabı ise, Alayköy’de bulunan gece kulüplerinin arkasından start alacak ve Aktepe diye bilinen dağlık bölgede gerçekleşecek. Etap, Yılmazköy’de son bulacak.

Etap Saatleri :

Cuma Start 17.00 - ZetSSS 17.05

Cumartesi OE2 Kozan - 10.03 -

OE3 Şirinevler 1 10.56-

OE4 Şirinevler 2 11.49

Servis Arası

OE5 Kozan 13.52 -

OE6 Aktepe1 14.45 -

OE7 Aktepe 2 15.38 -

OE8 ZET 16.48