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Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası

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Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne kayıtlı bir grup mimar ve mühendis, Başbakan Saner’in onur kuruluna sevk edilmesi için imza kampanyası başlattı

Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
 
Külliye mimarının Türkiye’den getirilerek vatandaş yapılması üzerine harekete geçen Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) kayıtlı bir grup mimar ve mühendis, Başbakan Ersan Saner’in onur kuruluna sevk edilmesi için dün imza kampanyası başlattı.
KTMMOB binasında yer alan basın toplantısında imza kampanyasına destek vermek isteyen üyelere çağrıda bulunuldu.
Yapılan basın toplantısında, KTMMOB'nin Saner ile ilgili meslekten men edilmesine ilişkin hukuki gerekçeleri ise şöyle açıklandı: 
"197 sicil numaraları Mimar Hamza Ersan Saner’in bulunduğu makam aracılığı ile kullanmakta olduğu yetkileriyle 21-2005 sayılı KTMMOB Yasası’nda açıkça ifade edilen,
1-Üyelerin hak ve ödevleri başlıklı  26’ncı maddesini bilerek, isteyerek tüm uyarılara rağmen kasıtlı olarak ihlal etmesi,
2-Üyeler arasındaki dayanışmayı engellemeye yönelik faaliyetler içerisinde bulunması,
3-Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerinin şeref ve haysiyetini bozmaya ve/veya yok etmeye yönelik faaliyetlerde bulunması."


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