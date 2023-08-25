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Sandviç zinciri Subway, 9,6 milyar dolara satıldı

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Sandviç zinciri Subway, yaklaşık 9,6 milyar dolara Roark Capital'e satıldı

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Sandviç zinciri Subway, 9,6 milyar dolara satıldı
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Atlanta merkezli özel yatırım grubu Roark Capital’ın sandviç mağazaları zinciri Subway'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.
Subway tarafından yapılan açıklamada, 1965'te kurulan ve 100’den fazla ülkede yaklaşık 37 bin restorana sahip olan Subway, özel sermaye şirketi Roark Capital'ın satın alma teklifini kabul etti.
Subway ve Roark Capital, anlaşmanın şartlarına ve finansal detaylarına ilişkin bir bilgi açıklamazken, Wall Street Journal dün Roark Capital'ın Subway için nihai teklifinin yaklaşık 9,6 milyar dolar olduğunu bildirmişti.
GIDA DEVİ
Roark Capital, 37 milyar dolarlık bir varlığı yönetirken, şirket Jimmy John’s, Arby’s, Baskin-Robbins ve Buffalo Wild Wings gibi restoran zincirlerinin
olan Inspire Brands’ı kontrol ediyor.
Söz konusu satın almanın, Roark Capital’ı dünyanın en büyük restoran işletmecilerinden biri yapması bekleniyor.
 
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