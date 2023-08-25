Rus ordusunda Wagner alarmı

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in ölüm haberinin ardından paralı savaşçılar intikam yemini etti, Rus ordusu harekete geçti. Yeni bir ayaklanma olasılığı tartışma yaratırken, Putin'in eski danışmanlarından Sergey Markov, Prigojin'in ölümünün Putin'in işine gelmeyeceğini söyleyerek olayın arkasında başka bir ülke olabileceğine dikkat çekti



Ukrayna işgalinde ön cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner’e bağlı savaşçılar, haziran ayında Rusya’da bazı karargahları ele geçirerek Moskova’ya ilerlemeye başlamıştı. Dünyada gözlerin Rusya’ya çevrilmesine yol açan isyan kısa sürede sona erse de Prigojin ve Wagner’in akıbeti uzun süredir tartışma konusuydu.

İngiliz makamlarına göre Prigojin’in uçağını Putin’in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü.

Prigojin ile Wagner liderlerini taşıyan uçağın düşmesi kimi kesimler açısından sürpriz olmazken Rusya içinde tansiyonu yükseltti.

‘MOSKOVA’YA İLERLEYİN’ ÇAĞRISI

Rusya’nın bazı bölgelerinde Wagner liderlerinin ölümü nedeniyle anma merasimleri düzenlendi.



Grubun daha önce de Prigojin’in ölmesi halinde “tam seferberlik” ilan etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Hazirandaki ayaklanmada Wagner’in kontrolü ele geçirdiği Ukrayna sınırındaki Rostov-on-Don kentinde ordunun yeni bir ayaklanma olasılığına karşı alarm durumuna geçtiği bildirildi. Rus basını, Belgorod bölgesinde de güvenlik önlemlerini artırıldığını aktardı.

Bu arada Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Rusya Devlet Tarih Müzesi, bugün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Değerli ziyaretçiler, dikkat! Kızıl Meydan bugün kapalı olacak. Müzenin Ana binasına Zhukov anıtının yakınındaki 3 numaralı girişten girilmektedir” duyurusunu yaptı.

‘ÖLMEDİ, YAŞIYOR’ İDDİASI

Bazı analistler ise 2019’da da öldüğü öne sürülen Prigojin’in düşen uçağın yolcu listesinde olsa da aslında yaşıyor olabileceğini söyledi.

Bazı kaynaklar, Prigojin’in 2019’daki bir uçak kazasında öldüğü haberlerinden 3 gün sonra ortaya çıkarak herkesi şaşırttığını hatırlattı.

‘ÖLÜMÜ PUTİN’İN İŞİNE GELMEZ’

İddiaların arkası kesilmezken Putin’in eski danışmanlarından Sergey Markov, Prigojin’in Ukrayna tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Wagner liderinin ölümünün Putin’in işine gelmeyeceğini söyleyen ve “Rusya lideri aptal bir ergen değil” diyen Markov, Ukrayna istihbaratının terör saldırıları konusunda ustalaştığını söyleyerek “Bunu Ukrayna’nın bağımsızlık gününde Zelenskiy’e hediye olarak yaptılar” iddiasında bulundu.

Markov ayrıca Putin’in Prigojin’i kendi iktidarına yönelik bir tehdit olarak görmediğini, Wagner’in daha çok Rus ordusuyla kriz yaşadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Prigojin’in öldüğü kazayla ilgili “Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor” dedi.

Rusya ’da tam iki ay önce Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve orduya meydan okuyarak ayaklanma başlatan Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in ölüm haberi Kremlin’de sessizlikle karşılansa da Rus ordusunu alarm durumuna geçirdi.Ukrayna işgalinde ön cephede savaşan Rus paralı asker grubu Wagner’e bağlı savaşçılar, haziran ayında Rusya’da bazı karargahları ele geçirerek Moskova’ya ilerlemeye başlamıştı. Dünyada gözlerin Rusya’ya çevrilmesine yol açan isyan kısa sürede sona erse de Prigojin ve Wagner’in akıbeti uzun süredir tartışma konusuydu.İngiliz makamlarına göre Prigojin’in uçağını Putin’in emriyle Rus iç istihbaratı düşürdü.Prigojin ile Wagner liderlerini taşıyan uçağın düşmesi kimi kesimler açısından sürpriz olmazken Rusya içinde tansiyonu yükseltti.Rusya’nın bazı bölgelerinde Wagner liderlerinin ölümü nedeniyle anma merasimleri düzenlendi. Telegram ’daki Wagner savaşçıları, yayınladıkları açıklamalarla Prigojin ve ölen diğer liderlerin intikamını alma sözü verdi. Birçok Wagner üyesi de destekçilerini Moskova’ya ilerleme çağrısı yaparak “Savunma Bakanlığı’ndaki hainleri öldürün” ifadelerini kullandı.Grubun daha önce de Prigojin’in ölmesi halinde “tam seferberlik” ilan etmeyi planladığı ortaya çıktı.Hazirandaki ayaklanmada Wagner’in kontrolü ele geçirdiği Ukrayna sınırındaki Rostov-on-Don kentinde ordunun yeni bir ayaklanma olasılığına karşı alarm durumuna geçtiği bildirildi. Rus basını, Belgorod bölgesinde de güvenlik önlemlerini artırıldığını aktardı.Bu arada Moskova’daki Kızıl Meydan’da bulunan Rusya Devlet Tarih Müzesi, bugün resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada “Değerli ziyaretçiler, dikkat! Kızıl Meydan bugün kapalı olacak. Müzenin Ana binasına Zhukov anıtının yakınındaki 3 numaralı girişten girilmektedir” duyurusunu yaptı.Bazı analistler ise 2019’da da öldüğü öne sürülen Prigojin’in düşen uçağın yolcu listesinde olsa da aslında yaşıyor olabileceğini söyledi.Bazı kaynaklar, Prigojin’in 2019’daki bir uçak kazasında öldüğü haberlerinden 3 gün sonra ortaya çıkarak herkesi şaşırttığını hatırlattı.İddiaların arkası kesilmezken Putin’in eski danışmanlarından Sergey Markov, Prigojin’in Ukrayna tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Wagner liderinin ölümünün Putin’in işine gelmeyeceğini söyleyen ve “Rusya lideri aptal bir ergen değil” diyen Markov, Ukrayna istihbaratının terör saldırıları konusunda ustalaştığını söyleyerek “Bunu Ukrayna’nın bağımsızlık gününde Zelenskiy’e hediye olarak yaptılar” iddiasında bulundu.Markov ayrıca Putin’in Prigojin’i kendi iktidarına yönelik bir tehdit olarak görmediğini, Wagner’in daha çok Rus ordusuyla kriz yaşadığını söyledi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Prigojin’in öldüğü kazayla ilgili “Bu durumla kesin alakamız yok. Herkes kimin bununla alakalı olduğunu anlıyor” dedi.