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Sandık Seçmen Listeleri bugün tamamlanıyor

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Sandık Seçmen Listeleri bugün tamamlanıyor
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25 Haziran tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri sandık seçmen listeleri bugün tamamlanıyor.


Yüksek Seçim Kurulu tarafından Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait sandık seçmen listeleri, “ysk.mahkemeler.net” ve “www.mahkemeler.net” adresli web sitelerinde yayımlandı.


Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için kesinleşen milletvekili ve muhtar adaylarını ilan etmişti.
YSK'nın duyurusuna göre, Sami Özuslu (CTP), Ali Başman (UBP), Serhan Aktunç (DP), Figen Yaman Lesinger (YDP), Umut Ersoy (Bağımsızlık Yolu) ve bağımsızlar Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan'ın milletvekili adaylığı kesinleşti.

TDP milletvekili adayı Tacan Reynar'ın adaylığı ise ikametgah nedeniyle YSK tarafından uygun bulunmadı. 
 
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