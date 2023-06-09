“Kriz daha da artacak”

CTP heyetini kabul eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, ekonomik krizin özellikle üreticiyi doğrudan etkilediğini ve bunun kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Üreticilerin özellikle finans konusunda geleceği göremediklerini dile getiren Ersözlü, “Bu gemiyi yüzdüremezsek hep beraber yara alacağız” dedi. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde krizin daha da artmasının beklendiğini dile getiren Ersözlü, işbirliğiyle bu krizden çıkmayı umduklarını söyledi.

