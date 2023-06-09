Milli gelirimiz 13 bin 494 bin dolar olacakmış

Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı yayımlandı. Plana göre 2022'de yüzde 94.51 olarak gerçekleşen enflasyonun 2023’te yüzde 55 olması ve 2024’te yüzde 30’a, 2025’te yüzde 25’e, 2026’da yüzde 15’e düşmesi öngörülüyor. Ayrıca kişi başına düşen milli gelirin 2023’te 13 bin 494 bin dolar, 2024’te 14 bin 860 dolara, çıkması beklentisi planda yer alıyor

Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Plana göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki büyümenin 2023’te yüzde 4, 2024’te yüzde 5, 2025’te yüzde 6, 2026’da da yüzde 7,5'e çıkması öngörülüyor.

Plana göre, 2022'de yüzde 94.51 olarak gerçekleşen enflasyonun 2023’te yüzde 55 olması ve 2024’te yüzde 30’a, 2025’te yüzde 25’e, 2026’da yüzde 15’e düşmesi öngörülüyor.

Ayrıca kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılanın 2023’te 13 bin 494 bin dolar (308 bin TL), 2024’te 14 bin 860 dolar, 2025’te 16 bin 519 dolar, 2026’da 18 bin 624 bin dolara çıkması beklentisi de planda yer alıyor.

2022’de 6,3 olarak gerçekleşen, 2023 sonunda yüzde 6,8 olması beklenen işsizlik oranının, 2024’te yüzde 6,6’ya, 2025 ve 2026’da ise yüzde 6’ya düşmesi de öngörüler arasında.

Plana göre 2024- 2026 dönemi için ekonomi politikasının temel amacı, makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek.

Aynı dönemde tasarrufu artırmak, yatırımları teşvik ederek büyümeyi özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek temel öncelikler olacak.

