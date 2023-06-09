banner913
banner932
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu
7 0
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
''Milli gelirimiz 13 bin doları geçecek
10 0
 
Döviz patladı
Döviz patladı
24 0
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
58 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
13 0
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
13 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
18 0
banner915

Milli gelirimiz 13 bin 494 bin dolar olacakmış

banner476

Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı yayımlandı. Plana göre 2022'de yüzde 94.51 olarak gerçekleşen enflasyonun 2023’te yüzde 55 olması ve 2024’te yüzde 30’a, 2025’te yüzde 25’e, 2026’da yüzde 15’e düşmesi öngörülüyor. Ayrıca kişi başına düşen milli gelirin 2023’te 13 bin 494 bin dolar, 2024’te 14 bin 860 dolara, çıkması beklentisi planda yer alıyor

banner825
Milli gelirimiz 13 bin 494 bin dolar olacakmış
banner931
Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Plana göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki büyümenin 2023’te yüzde 4, 2024’te yüzde 5, 2025’te yüzde 6, 2026’da da yüzde 7,5'e çıkması öngörülüyor.
Plana göre, 2022'de yüzde 94.51 olarak gerçekleşen enflasyonun 2023’te yüzde 55 olması ve 2024’te yüzde 30’a, 2025’te yüzde 25’e, 2026’da yüzde 15’e düşmesi öngörülüyor.
Ayrıca kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasılanın 2023’te 13 bin 494 bin dolar (308 bin TL), 2024’te 14 bin 860 dolar, 2025’te 16 bin 519 dolar, 2026’da 18 bin 624 bin dolara çıkması beklentisi de planda yer alıyor.
2022’de 6,3 olarak gerçekleşen, 2023 sonunda yüzde 6,8 olması beklenen işsizlik oranının, 2024’te yüzde 6,6’ya, 2025 ve 2026’da ise yüzde 6’ya düşmesi de öngörüler arasında.
Plana göre 2024- 2026 dönemi için ekonomi politikasının temel amacı, makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmek.
Aynı dönemde tasarrufu artırmak, yatırımları teşvik ederek büyümeyi özendirmek, ekonominin rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek temel öncelikler olacak.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.