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Şan başka Tatar başka söylüyor

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Cumhurbaşkanı Tatar, 13’üncü maaşların Türkiye’nin desteğiyle ödendiğini söylerken, Maliye Bakanı Alişan Şan, öz kaynaklarla ödendiğini açıkladı

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Şan başka Tatar başka söylüyor
Maliye Bakanı Alişan Şan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Türkiye’nin desteğiyle ödendi” açıklamasının aksine 13’üncü maaşların öz kaynaklarla ödendiğini açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, CTP Milletvekili Devrim Baçrın, Maliye Bakanı Alişan Şan’a  “Ersin Tatar, 13’üncü maaşları Türkiye’den alarak ödediğinizi söyledi. Türkiye’den mi aldınız yoksa Merkez Bankası aracılığıyla mı ödediniz?” sorusuna yanıt verdi.
Şan, “13. Maaşları kendi kaynaklarımızla ödedik… Belki ben kendisine yanlış telaffuz etmiş olabilirim, belki kendisi farklı anlamış olabilir. Bunlar üzerinde durmamamız gerek” dedi.
Şan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
 “13. Maaşları kendi kaynaklarımızla ödedik. Ancak Cumhurbaşkanımızın dile getirmeye çalıştığı husus, kendisiyle yaptığımız bir sohbette Türkiye’den yapılması gereken kaynak akışını sormuştu, belki benim kendisine bu akışları anlatırken, yanlış telaffuz yapmış olabilirim. Veya benim söylemimi daha farklı anlamış olabilir. Bir yanlışlık olabilir. Bunlar üzerinde durmamamız gerek.”
Tatar ne demişti?
Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, KKTC’nin resmi haber ajansı TAK’a yaptığı açıklamasında, 13’üncü maaşların Türkiye’nin desteğiyle ödendiğini söylemişti.
Tatar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Geçmiş yıllarda 13. maaşların ödenmesinde gecikmeler yaşanıyordu. Kamu maliyesindeki bir takım önemli tedbirler ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile 13. maaşları bile aralık ayında ödemenin rahatlığı içerisindeyiz. Hükümet kamu maliyesi yönünden bir başarı göstermiştir.”
 
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